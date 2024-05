Corso Monte Grappa, albero cade in strada nella notte: danneggiate tre auto in sosta

Genova. Qualche problema nella notte a causa del maltempo delle ultime ore. La polizia locale è stata costretta a chiudere corso Monte Grappa poco prima delle 23.00 a causa della caduta di un albero nel tornante prima di via Monte Cengio.

Sul posto i vigili del fuoco. Tre auto in sosta sono state danneggiate. La pianta è stata rimossa e la strada è stata riaperta al transito nel giro di un’ora.

Altro intervento verso le 5 del mattino in piazza Cavalletto, in centro, per la caduta di alcuni pezzi di cornicione da un palazzo.

Intervenuti anche in questo caso i pompieri, non si sono registrati danni a cose o persone. L’area è stata transennata per precauzione.