Cinzia Teresa Torraco è la nuov prefetta: grandi opere, migranti e sicurezza sul lavoro i temi in agenda

Genova. Il suo insediamento coincide – con uno scarto di appena due giorni – con lo sciopero generale proclamato per venerdì 17 novembre, ed è di fatto la prima “sfida” che il nuovo prefetto di Genova si trova a gestire: Cinzia Teresa Torraco arriva dall’Aquila, dove ha ricoperto la stessa carica, e prende il posto di Renato Franceschelli alla guida della prefettura di Genova.

Torraco ha iniziato la carriera all’interno del ministero nel 1988, assegnata alla prefettura di Terni, ha poi ricoperto diversi incarichi in vari dipartimenti tra cui vicario della prefettura di Perugia. Nominata prefetta nel dicembre del 2013, ha seguito progetti determinanti: “Ho potuto seguire progetti importanti come la carta d’identità elettronica, il cui prototipo porta la mia firma – ho seguito poi problematiche come l’unione civile di persone dello stesso sesso e maternità surrogata. Sono stata poi destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Grosseto, gestendo la questione rilevante degli incendi boschivi del 2017, e dell’accoglienza dei richiedenti asilo, simile alla situazione attuale. Dopo Grosseto sono stata destinata alla prefettura dell’Aquila, segnata ancora dalla ricostruzione post sisma, pur in fase di completamento”.

Tornando a Genova, Torraco ha toccato alcuni punti importanti riguardanti la città, tra cui infrastrutture, cantieri e grandi opere, prevenzione sul fronte dei possibili tentativi di infiltrazione di criminalità organizzata, la sicurezza sui luoghi di lavoro: “”Sono tutti temi fondamentali da affrontare con tanta collaborazione e cooperazione, che a Genova ho già avuto modo di vedere”.

Un accenno, poi, a una questione semantica che tanto tiene banco in quest’epoca. Interpellata su come desideri esseri chiamata, se “prefetto” o “prefetta”, Torraco ha sorriso e ha suggerito un compromesso: “Non ne faccio una questione di genere. Ci sono colleghe che preferiscono la parola prefetto, altre prefetta. Si può trovare una soluzione intermedia e potrebbe essere ‘signora prefetto’ “.