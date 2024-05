Sampdoria batte Lecco: Pedrola e De Luca illuminano una prova opaca, ma è 7^ posto

LECCO 0 – SAMPDORIA 1 (82′ De Luca)

Tre punti, scavalcato il Brescia (ora i blucerchiati sono settimi) e nel mirino il Palermo a -3, con i rosanero in svantaggio negli scontri diretti. Porta inviolata. Guardando ai dati che contano un mercoledì da incorniciare, ma non è tutto oro quello che luccica. La Sampdoria ha giocato un primo tempo per certi aspetti sconcertante. Più pericoloso il Lecco, alleggerito dal non avere obiettivi (già retrocesso) e più voglioso di una Samp impacciata e spenta.

Nella ripresa la musica non è cambiata. Anzi, è Stankovic al 60′ su un tentativo ravvicinato nell’area piccola a tenere in piedi il veliero blucerchiato. La svolta del match arriva quando Pirlo sostituisce gli insufficienti Alvarez e Verre per De Luca e Pedrola. Lo spagnolo si è rivelato decisivo, prima costringendo Lepore al fallo da espulsione grazie a un gioco di gambe sulla linea laterale. Poi, confezionando l’assist per il tap in vincente del bomber blucerchiato al minuto 82′. Azione fotocopia di quella avvenuta qualche minuto prima sull’out di sinistra, con “il cigno” che però non era riuscito a calciare verso la porta. De Luca segna il suo decimo goal stagionale. Forse il più pesante in chiave qualificazione. Non fare bottino pieno oggi oltre che a complicare la classifica avrebbe anche avuto contraccolpi per il morale.

Insomma, si aggiungono alle note liete di cui sopra anche il ritrovato Pedrola e il goal di De Luca appena tornato dall’infortunio. Contro la Reggiana domenica a Marassi, ci saranno anche Esposito e Borini.

Serve però ritrovare brillantezza nel gioco anche se è vero che mancavano tanti titolari dal primo minuto come gli stessi De Luca e Pedrola oltre che Borini, Esposito, Depaoli e Darboe. Con Kasami non al meglio e costretto a uscire a fine primo tempo.

94′ Finisce qui, tre punti importantissimi!

91′ Stojanovic sfonda e mette al centro, salva la difesa del Lecco vicino alla linea, poi legnata di destro di Yepes con parata del portiere. Poi Ntanda calcia fuori.

90′ Quattro minuti di recupero.

89′ Pedrola continua a fare danni tra i giocatori del Lecco, costringe al fallo da ammonizione Crociata.

86′ Bella conclusione di Crociata dal limite dell’area. La palla scende pericolosamente con Stankovic in tuffo ma il pallone finisce dietro alla traversa.

82′ Ancora un corner per la Sampdoria, che ora si riversa in avanti in cerca di un goal che potrebbe pesare tantissimo. E lo trova. De Luca! Pedrola ispiratissimo salta un uomo sulla destra e mette al centro rasoterra. De Luca da dentro l’area piccola scaraventa in porta!

78′ Pirlo passa al 3-4-3 inserendo Ntanda. Ora tridente insieme a Pedrola e De Luca.

77′ Yepes mette al centro. Ghilardi anticipa il marcatore ma mette il pallone alto sulla traversa. La Sampdoria deve spingere perché vincere oggi è fondamentale per la qualificazione playoff. Ionita esce ed entra Lemmens. Buso out, in Lunetta.

75′ Ora la Samp si riversa in avanti. Bella azione di Benedetti che con caparbietà e in collaborazione con Ricci conquista un calcio d’angolo.

73′ E infatti. L’arbitro Tremolada va a rivedere l’intervento. Cartellino rosso a Lepore e Lecco in 10!

72′ Pedrola elude l’intervento di Lepore che entra duro con la gamba abbastanza alta. Giallo sfumato d’arancione.

68′ Bella sterzata di Pedrola che mette poi un pallone interessante al centro. Sfera che rimane nell’area piccola con De Luca in agguato. L’attaccante non riesce però a calciare vista la folta presenza di maglie del Lecco.

66′ Cambia anche il Lecco, Guglielmotti e Crociata al posto di Degli Innocenti e Parigini.

64′ Pirlo cambia l’attacco. Verre e Alvarez lasciano il posto a De Luca e Pedrola.

62′ Degli Innocenti placca Verre che stava puntando l’area. Ammonito anche lui.

Due terzi di gara andati. Giunti all’ora di gioco, prosegue la prova opaca della Sampdoria, che trova pochissimi corridoi centrali e non riesce mai sfondare sugli esterni, cosa che con questo assetto tattico è parecchio difficile a meno che la squadra non giochi col baricentro alto. Cosa che la Samp di oggi non si avvicina nemmeno a fare.

60′ Lecco pericoloso. Cross di Caporale insidiosissimo, Stankovic smanaccia in uscita bassa murando il tentativo ravvicinato di Buso.

57′ Scontro a centrocampo, Ricci rimedia il cartellino giallo.

56′ Cambia anche il Lecco. Torna in panchina Novakovic, in campo l’ex conoscenza della nostra Serie A Roberto Inglese.

54′ Errore in costruzione del Lecco. Alvarez prova la gran conclusione dalla distanza, un bel destro che finisce fuori di poco.

53′ Ancora un cambio per la Sampdoria, Murro lascia spazio a Giordano.

47′ Corner per la Sampdoria conquistato da Stojanovic. Sugli sviluppi, Ricci dal limite mette al centro con Ghilardi che si avventa sul secondo palo, ma c’è fallo in attacco del difensore

46′ Riprende la partita. Cambio nell’intervallo. Kasami lascia il campo a favore di Benedetti. Forse qualche problema fisico.

Secondo tempo

Non si è vista la differenza che ci si sarebbe aspettati tra una squadra in lotta playoff – che avrebbe dovuto trovare stimolo dai risultati odierni – e una retrocessa. Anzi, il Lecco nel complesso ha giocato meglio e creato di più. Alvarez ha fatto rimpiangere De Luce e Borini, ma le colpe di un bruttissimo primo tempo non sono di certo solo della punta. Tutta la squadra è apparsa parecchio impacciata. Servirà cambiare qualcosa a livello tattico ma soprattutto a livello di vigore.

45′ Finisce il primo tempo

44′ Serve cambiare qualcosa per dare una svolta alla partita. O a livello di atteggiamento o a livello tattico. Alvarez impalpabile fino a questo momento, ma non solo per colpa sua visto che la proposta offensiva blucerchiata non è andata oltre qualche sortita “fisiologica”.

42′ Angolo per il Lecco. Stankovic blocca in presa alta.

40′ Verre in verticale per Stojanovic, troppo lunga però. Intanto Brescia 2 – Feralpisalò 2.

34′ Alvarez trova benissimo Yepes che si è inserito al centro dell’area. Calcia colpendo un avversario da buona posizione con la palla che va fuori. L’arbitro ravvisa un fuorigioco nello sviluppo dell’azione.

32′ Feralpisalò in vantaggio sul Brescia nel frattempo (2 a 1). Intanto Stojanovic porta palla centralmente, al posto di calciare prova un filtrante fuori misura. Occasione sprecata.

31′ Tiro dalla distanza di Ricci che finisce abbondantemente alto. Lieve crescita della Samp, ma l’unica cosa positiva della prima mezzora è non aver subito goal.

28′ Primo angolo per la Sampdoria. Batte Alvarez, Ghilardi colpisce di testa ma non inquadra la porta, palla sul fondo. Angolo scaturito da una scivolata a centrocampo di un giocatore del Como che ha spedito direttamente la palla in corner e non da un’azione della Samp.

25′ Primi venticinque minuti davvero brutti per una Samp incapace fino a questo momento di costruire azioni pericolose.

19′ Primo squillo blucerchiato. Murru entra bene in area e calcia in porta. Melgrati è ben appostato e respinge. Forse Murru avrebbe potuto servire Alvarez appostato solo al centro dell’area.

15′ Ancora Lecco! Azione avvolgente. Cross di Parigini, sponda di testa di Ionita per Caporale. Quest’ultimo si incunea in area e calcia forte altezza dischetto ma fuori misuro

13′ In attesa che la Samp si scuota, diamo uno sguardo a Brescia vs Feralpi, al momento sull’1 a 1.

10′ Samp in difficoltà. Il Lecco lavora bene sulla fascia destra liberando Sersanti alla conclusione nel cuore dell’area. Solo la conclusione sbilenca del giocatore fa sembrare niente di che quella che sarebbe stata un’occasionissima.

3′ Il Lecco parte forte. Punizione interessante per il Lecco, che può assaltare l’area della Samp dopo pochi minuti. Lepore calcia verso l’area piccola. Leoni mette in corner. Dopo l’angolo, batti e ribatti in area con Bianconi che prova una girata ravvicinata mettendo sul fondo. Buon avvio dei padroni di casa.

1′ Si parte. Sampdoria in maglia bianca, classica divisa bluceleste per la formazione lombarda. Dopo tanti mesi torna titolare a centrocampo Ricci. Panchina per Darboe. Si gioca in un impianto delle dimensioni della Sciorba per avere un paragone genovese. Il terreno di gioco è in erba sintetica.

Sono circa 2000 i tifosi blucerchiati al Rigamonti-Ceppi. Occupano circa metà di un impianto che ha capienza di poco inferiore alle 5000 unità. Ai blucerchiati basta un punto per riprendersi l’ottavo posto e continuare a essere padroni del proprio destino. Tuttavia, non fare bottino pieno avrebbe il sapore dell’occasione sprecata visto che il Lecco è retrocesso e non ha più nulla da chiedere al campionato. Il Brescia deve ancora giocare e sulla carta ha un match più complicato visto che la Feralpisalò è a caccia di punti salvezza.

Formazioni ufficiali

Con De Luca che parte dalla panchina, Pirlo opta per il 3-5-2 con Verre a sostegno di Alvarez. A centrocampo, spazio dal primo minuto per Ricci insieme ai titolarissimi Yepes e Kasami. Sulle corsie agiranno Murru e Stojanovic. Partita da vincere per allungare sulle inseguitrici anche se per rimanere padroni del proprio destino basterebbe un pareggio. Il Sudtirol battendo 4 a 3 la Ternana ha agganciato i blucerchiati all’ottavo posto. Un successo consentirebbe, complice la sconfitta del Pisa contro la Cremonese (2 a 1), di portarsi a +3 sulla più diretta inseguitrice a due dal termine. Inoltre, in attesa di sapere il risultato di Brescia vs Feralpi, un successo porterebbe i blucerchiati a -3 dal sesto posto, occupato da un Palermo in caduta libera.

Lecco (4-3-3): Melgrati, Caporali, Bianconi, Celjak, Lepore, Sersanti, Degli Innocenti, Ionita, Buso, Parigini, Novakovich. A disposizione: Saracco, Lunetta, Salomaa, Capradossi, Crociata, Firgerio, Louakima, Guglielmotti, Inglese, Ierardi, Lemmens, Galli. Allenatore: Malgrati.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Yepes, Ricci, Murru; Kasami, Verre; Alvarez. A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Piccini, De Luca, Conti, Pedrola, Giordano, Ntanda, Darboe, Benedetti. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Tremolada di Monza. Assistenti: Galetto di Rovigo e Cortese di Palermo. Quarto ufficiale: Colaninno di Nola. VAR: Gariglio di Pinerolo. AVAR: Zufferli di Udine.