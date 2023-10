Ottobre rosa, la prevenzione scende in piazza: sabato visite senologiche gratuite a De Ferrari

Genova. Sabato 21 ottobre dalle 9 alle 18, nell’ambito delle iniziative organizzate per l’Ottobre rosa, la prevenzione scende in piazza: Regione Liguria, in collaborazione con Alisa e Lilt Genova, metteranno a disposizione delle visite senologiche gratuite in Piazza De Ferrari.

Saranno allestiti degli ambulatori mobili dove Medici specialisti senologi saranno a disposizione per consulenze e visite senologiche.

• Come accedere: le consulenze saranno ad accesso diretto, prenotabili direttamente in loco.

• A chi sono rivolte: a tutte le donne a partire dai 18 anni (preferibilmente con età compresa tra i 18 e i 39 anni che non abbiano fatto un controllo al seno recentemente).

• Chi troverai: Oltre ai medici senologi, i volontari LILT saranno a disposizione per dare informazioni sulla campagna e sui servizi di prevenzione LILT.

L’iniziativa era inizialmente prevista nella giornata di venerdì e nella mattinata di sabato. A seguito delle ultime previsioni meteo, è stato deciso di rimodulare gli orari, mettendo a disposizione per tutta la giornata di sabato gli ambulatori mobili con i medici specialisti a disposizione per consulenze e visite senologiche.