Genova. Dal premiatissimo amaro Camatti ai gobeletti di Sambuco, dal Pesto di Pra’ al Pane di Triora. Prodotti e marchi, alcuni notissimi, altri da scoprire, provenienti da tutta la Liguria (qualcuno anche da Lunigiana e Basso Piemonte). Sono i protagonisti – 60 aziende e 40 stand – della seconda edizione del Expo dei prodotti della Liguria, evento organizzato da Coop Liguria.

Folla di pubblico e molte istituzioni, dal presidente della Regione Giovanni Toti al sindaco di Savona Marco Russo passando per l’assessore al Commercio del Comune Paola Bordilli al vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna, presenti nell’ex mercato di Corso Sardegna per il taglio del nastro. L’Expo sarà aperto oggi, venerdì 13 ottobre, fino alle 22, e poi sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle 16 alle 22.

Non solo imprese alimentari. In esposizione anche i prodotti di Scart, il laboratorio artigianale nato all’interno del carcere di Pontedecimo e che utilizza i cartelloni pubblicitari dismessi da Coop facendone borse, tovagliette e altri elementi di arredo.

“Questa iniziativa – spiega il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – è il coronamento di un impegno che parte da lontano, coerente con la nostra missione di cooperatori. Gli acquisti del mondo Coop in Liguria hanno un peso importante (nel 2022 sono stati pari a 133 milioni di euro) ma la relazione che la nostra Cooperativa instaura da sempre con le imprese locali lo è ancora di più. Stare dalla parte dei produttori significa garantire prezzi che remunerino davvero tutti gli attori della filiera senza svilire il prodotto, esserci per chi si trova in difficoltà, come accaduto durante la pandemia, e aiutare le imprese più piccole a migliorare il proprio processo produttivo, fino ad acquisire tutti i requisiti e le certificazioni che servono per lavorare con la grande distribuzione, senza imporre vincoli di primogenitura”.

“Siamo orgogliosi che molte imprese siano cresciute con noi e che alcune, oggi, siano diventate fornitori nazionali di prodotto Coop, accedendo al mercato nazionale. Molte, grazie alla collaborazione con Coop, hanno fatto un salto di qualità e oggi riforniscono con successo anche altre imprese della grande distribuzione. Questo non ci disturba, perché crediamo che contribuire a rendere le imprese locali più solide e fiorenti arricchisca tutto il territorio e sia un valore aggiunto per la nostra comunità”, continua.

L’Expo dei produttori liguri nell’ex mercato di Corso Sardegna

IL PROGRAMMA

Conferenze e attività per i bambini

In aggiunta alla presenza degli stand, dove i produttori dialogheranno con il pubblico e offriranno in assaggio i propri prodotti, Coop Liguria animerà Expo con una serie di eventi gratuiti per adulti e bambini.

Nello spazio Coop all’ingresso del mercato, nelle tre giornate di venerdì, sabato e domenica saranno proposte conferenze legate al tema dell’alimentazione e alle attività educative e culturali che Coop Liguria offre a Soci e cittadini:

Venerdì 13 ottobre, ore 18

Questione di etichette! Pillole di educazione al consumo per adulti e famiglie

I partecipanti impareranno a “leggere” le etichette dei prodotti alimentari per scoprire le caratteristiche degli alimenti e sceglierli in modo consapevole. L’iniziativa si ispira al programma educativo Saperecoop, proposto gratuitamente da Coop alle scuole da oltre 40 anni.

Sabato 14 ottobre, ore 17

Racconti sul cibo in Liguria tra arte, storia e letteratura

A cura di Claudia Bergamaschi, guida turistica dell’Associazione Genova…in mostra, che da anni collabora con il programma culturale “Coop Incontri” dell’Associazione Tempo Libero Coop Liguria.

Domenica 15 ottobre, ore 17

La biodiversità a tavola, conoscere i prodotti locali

A cura di Umberto Curti, Direttore Scientifico di Genova World, docente, consulente, storico dell’alimentazione e ideatore della ricetta della Focaccia di San Giorgio, che Coop Liguria realizza e offre nei propri punti vendita.

Queste invece le attività, tratte dal programma di educazione al consumo consapevole Saperecoop, proposte per i bambini dai 6 ai 10 anni, nella corte all’aperto del Mercato:

Sabato 14 ottobre, 16,30-18

A tutta frutta! Impariamo a conoscere la frutta di stagione

Domenica 15 ottobre, 16,30-18

Dal piatto al campo!

Un gioco dell’oca alla scoperta delle filiere e della sostenibilità

Degustazione di aperitivi con Coop, Corochinato e Camatti

In tutte e tre le giornate, nel tardo pomeriggio, si potranno degustare aperitivi:

Venerdì 13 ottobre, dalle 19, sarà presente la bartender Giulia Castellucci, che è stata protagonista su La7d della trasmissione “Drink me out” e realizzerà sfiziosi cocktail con la linea di aperitivi Coop, offrendo suggerimenti per chi vuole cimentarsi nell’arte della mixologia.

Sabato 14 ottobre, dalle 17,30 alle 21,30, Corochinato proporrà uno spritz genovese con il Brut Rosè Donne Della Torre. Inoltre dalle 18,30 alle 19,30 l’aperitivo storico di Genova racconterà la sua storia e condurrà, affiancato dalla delegazione ONAF Genova, una degustazione in abbinamento a un tris di formaggi liguri. L’iniziativa si inserisce nel progetto Genova Città del Formaggio 2023.

Domenica 15 ottobre, dalle 18,30, Amaro Camatti, recentemente proclamato “miglior amaro del mondo”, realizzerà sfiziosi cocktail che mixano sapientemente l’amaro con altri ingredienti, accompagnati da prodotti Tossini.

Le altre iniziative di valorizzazione

L’Expo dei produttori liguri è solo una delle iniziative con cui Coop Liguria valorizza i prodotti locali. Per identificare il pesce e l’ortofrutta locale, infatti, la Cooperativa ha ideato i marchi “Pescato nel Mar Ligure”, realizzato assieme a Legapesca, e “Orto Qui”, che identifica l’ortofrutta confezionata prodotta nei territori d’elezione di Coop Liguria, Coop Lombardia e Nova Coop Piemonte. L’ortofrutta sfusa locale viene invece proposta nelle bancarelle “I prodotti del territorio” rifornite dalla Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga e da Agroalimentare Sarzanese.

Tra le promozioni che Coop Liguria dedica più volte l’anno ai prodotti locali, la più importante è “Prodotti in Liguria. Il buono del nostro territorio”, realizzata quest’anno per la sesta volta in collaborazione con 113 imprese liguri o delle aree immediatamente limitrofe (Ovadese, Novese, Monregalese, Lunigiana), i cui prodotti, dal 12 al 25 ottobre, saranno scontati del 20% in tutti i punti vendita.

LE AZIENDE PRESENTI

Provincia di Genova

Azienda agricola Ruggero Rossi (basilico)

Artigiana Genovese (pesto)

Portofino (salse e condimenti)

Serre sul mare/Il pesto di Prà (basilico e pesto)

Novella (pasta fresca e condimenti)

Stemarpast (pasta fresca e condimenti)

Aqua de Ma (pesce di allevamento)

Olasagasti-Orlando (conserve di pesce)

Caseificio Val D’Aveto (yogurt e formaggi)

Latte Tigullio (latticini)

Salumificio Parodi (salumi)

Manuelina (pizza e focaccia al formaggio)

Zena Group (farinata, panissa e crepes)

Tossini (focaccia)

Antico forno di Maurizio Beltrami (canestrelletti di Torriglia)

Biscottificio Grondona (dolci)

Bon Jour (brioches e prodotti da forno)

Drago Forneria Genovese (dolci, prodotti da forno e focaccia)

Panarello (dolci)

Pasticceria Sambuco (dolci)

Pirlo (dolci)

Tonitto 1939 (gelati)

Ekaf (caffè)

Caffè Caboto (caffè)

Corochinato (vini e liquori)

Sangallo (vini e liquori)

Demoela (giochi da tavola)

I provenzali (articoli per la bellezza e l’igiene della persona)

Parodi e Parodi (accessori per la pulizia)

Sc’Art (accessori realizzati con materiali riciclati)

Provincia di Savona

Buona Compagnia Gourmet (gastronomia)

Albino Chiesa (salumi)

Cooperativa l’Ortofrutticola di Albenga (ortofrutta)

Fragranze (pane e prodotti da forno)

Pandolio (prodotti da forno)

Birra Confine (birra)

Donne della Torre (vino)

Provincia della Spezia

Mitilicoltori spezzini (cozze)

Poliartigiana (gastronomia)

Vega Italia Franchini (salse e condimenti)

Bio bontà di Varese Ligure (yogurt e latticini)

Cooperativa casearia Val di Vara (latticini)

Zanini alimentare (farinata e focaccia al formaggio)

Salumificio Marsili (salumi)

Lunigiana alimentare (pasta secca e dolci)

Baldassini (prodotti da forno)

Lucchi e Guastalli (olio)

Domenico Drago (prodotti da forno, con sede in Lunigiana)

Provincia di Imperia

Pasticceria Trucco (dolci)

Asplanato (pane di Triora)

Latte Alberti (latticini)

Salvo (olio)

Santa Vittoria (acqua)

Piemonte (Ovadese, Monregalese)

Biobruni (latticini)

Golosalba (prodotti da forno)

Apicultura Varacca (miele)

Azienda aricola Bellati (vino)

Azienda agricola I Turri (vino)

Azienda agricola Teo Costa (vino)

Lurisia (acqua e bibite)