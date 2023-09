Genova. E’ una delle creuze più spettacolari di Genova, capace di collegare con una pendenza ‘alla ligure’ Spianata Castelletto con piazza Portello, unendo quindi in maniera unica il centro con circonvallazione. Stiamo parlando di salita San Gerolamo, une delle cartoline della nostra città, che ha attraversato secoli della sua storia e che, eppure, da qualche tempo a questa parte appare irriconoscibile tra piante infestanti, transenne abbandonate e impalcature selvagge.

A segnalarlo una residente, Annamaria, i cui anziani genitori ogni giorno devono avventurarsi in questa piccola giungla urbana per raggiungere negozi e servizi: “Le piante infestanti oramai sono ovunque e in alcuni punti hanno completamente coperto i mattoni – spiega a Genova24 – i miei genitori, che sono anziani e hanno qualche acciacco, non riescono più a percorrerla”.

Le piante infatti coprono gli scalini vicini al corrimano, necessario per non inciampare: “Per usare quello dal muretto bisogna camminare sulle piante, in cima è nato anche un fico, mentre quello dal muro e praticamente ricoperto da rampicanti e non si vede nemmeno”.

Una situazione difficile e che vede un vero e proprio concentrato di abbandono e degrado: oltre alle erbacce, che con le loro radici stanno compromettendo la mattonata, lungo il suo ripido percorso possiamo trovare di tutto, tra transenne abbandonate, rampicanti invadenti e impalcature selvagge accatastate un po’ di qua e un po’ di là. Senza contare buchi e mattonelle mobili. Una vera e propria gincana a cui sono obbligati i passanti. E soprattutto non proprio un bel biglietto da visita per uno dei gioielli del nostro turismo come Spianata Castelletto.