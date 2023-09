Lo fermano per uno specchietto rotto e trovano la droga in macchina: 62enne arrestato per spaccio

La Spezia. Girava con lo specchietto dell’auto divelto in Viale San Bartolomeo alla Spezia, elemento che non è sfuggito alla Polizia stradale che ha permesso la scoperta di droga destinata allo spaccio. La serie di circostanze ha portato all’arresto di un italiano di 62 anni fermato ieri mattina dalla Stradale della Spezia.

L’uomo a bordo dell’auto appena è stato fermato ha mostrato segni di nervosismo. Dai primi accertamenti documentali sono emersi alcuni precedenti, quindi, è seguita una perquisizione personale e del veicolo. Sono spuntati 5 panetti confezionati con il cellophane. Dagli esami è emerso che si trattava di hashish del peso totale di circa 500 grammi.

Il 62enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Questa mattina a seguito del giudizio per direttissima l’ Autorità giudiziaria ha convalidato l’ arresto e disponeva l’ obbligo di firma presso gli uffici di Polizia.