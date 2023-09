Incidente in via G. B. Monti a Sampierdarena, strada riaperta

Genova. Uno scontro tra una moto e un’automobile ha provocato due feriti, per fortuna non gravi, in via G. B. Monti a Sampierdarena.

La strada è stata chiusa per circa mezz’ora per consentire i soccorsi e i rilievi dell’incidente tra le 9:43 e le 10:18.

Secondo quanto riferisce il 118 sono state coinvolte due persone. Ad avere la peggio è stata la donna, che è stata portata in codice giallo al Villa Scassi con una frattura scomposta, mentre l’uomo ha raggiunto sempre l’ospedale di Sampierdarena e sempre in codice giallo a causa di alcune contusioni.