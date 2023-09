Genoa-Roma LIVE (1-0). Gudmundsson porta il Grifone in vantaggio, infortunio per Badelj

Genova.

11′ Tegola sul Genoa: problema muscolare per Badelj, entra Thorsby

10′ Ancora Strootman in cattedra: lancio in verticale in area di rigore, Frendrup non arriva per un soffio in scivolata

8′ Sulla battuta la palla arriva a Paredes, che spara altissimo

7′ Corner guadagnato la Roma: cross di Cristante e Sabelli si rifugia in angolo

5′ Genova in vantaggio con Gudmundsson! Strootman in orizzontale per l’islandese, che si porta avanti il pallone col destro e col sinistro accarezza il pallone beffando Rui Patricio nell’angolino

4′ Bella apertura di Strootman per Sabelli, palla in mezzo e Retegui che prova a intervenire, ma viene chiuso da Llorente

1′ Si parte, palla alla Roma che attacca verso la Sud

Era una delle opzioni della vigilia, ora è realtà: Alan Matturro giocherà titolare in questo Genoa-Roma che sta per disputarsi al Ferraris. L’uruguaiano, campione del mondo under 20. non vedeva il campo con la maglia rossoblù dalla scorsa stagione (sconfitta a Parma). A giudicare dallo schieramento, Gilardino dovrebbe aver optato per un 3-5-2.

Negli undici scelti da Gilardino anche Vasquez ha conquistato un posto dal primo minuto dopo le belle prestazioni quando è subentrato.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Martinez, Bani, Dragusin, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj (11′ Thorsby), Strootman, Matturro, Albert, Retegui.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Messias, Malinovskyi, Jagiello, Kutlu, Hefti, Puscas, Haps, Galdames.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Llorente, N’Dicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Lukaku.

Allenatore: Mourinho

A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Azmoun, Celik, Aouar, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, El Shaarawi.

Arbitro: Orsato di Schio.

Ammoniti: