Genoa, la rivincita di Gilardino e del 3-5-2: “Dobbiamo aiutare la squadra, non solo criticare”

Genova. Stavolta Gilardino si è preso la sua rivincita dopo le critiche di Lecce e i commenti che dall’inizio di questo campionato serpeggiavano su una squadra che doveva trovare la propria identità e che non era in grado di condurre il gioco: ha rispolverato il 3-5-2, ha fatto esordire in Serie A Matturro sorprendendo un po’ tutti, visto che non si vedeva in campo dalla sconfitta a Parma della scorsa stagione, ha dato il meritato spazio a Vasquez dal primo minuto e ha saputo gestire i due imprevisti nel primo tempo: i problemi muscolari di Badelj e Strootman, con quest’ultimo che stava giocando davvero bene sino al momento della sostituzione.

“Dobbiamo tutti aiutare e aiutarci, non solo criticare − dice in conferenza stampa − occorre tenere conto che il nostro percorso è arrivato dalla serie B e determinate valutazioni si fanno settimana dopo settimana, questo è il mio pensiero. Ieri avevo detto che la squadra era viva perché vedevo il fuoco nei loro occhi e lo hanno dimostrato contro una grandissima squadra se guardiamo i singoli. Abbiamo saputo soffrire, ripartire nei momenti chiave. I ragazzi sono stati a tratti eroici”.

La prima vittoria in Serie A al Ferraris è maturata con una prestazione di notevole intensità da parte di tutta la squadra, salvo un paio di incertezze difensive (una è costata il gol di Cristante) riuscendo a non soffrire troppo sulle sgroppate di Spinazzola e ad annullare Lukaku, Dybala e tutto il reparto offensivo. Proprio il 3-5-2 è stato scelto per diversi motivi: “Perché loro giocavano a tre inizialmente, volevo andarli a prendere sui riferimenti, loro potevano essere pericolosi tra le linee e noi volevamo andare a rompere con i braccetti. Non abbiamo quasi concesso nulla a Lukaku, la partita era improntata in quella direzione”. Ai suoi difensori ha chiesto “di rimanere stretti e lavorare col nostro play e oscurare tutte le palle su Lukaku, i difensori centrali sono stati incredibili per dedizione, forza, atteggiamento”.

Gilardino ha cambiato in corsa e questa volta è stato ripagato da chi è subentrato: per Thorsby e Kutlu non era facile entrare così a freddo. “Chi è entrato ha mostrato quello che ho detto in settimana, che ci sarebbe stato spazio per tutti. Chi è subentrato ha fatto la differenza, abbiamo lavorato da squadra vera, saputo difenderci nella nostra metà campo e sfruttando i momenti chiave. Su Milan e Kevin faremo analisi nei prossimi giorni insieme al dottore e fisioterapisti. Abbiamo perso due giocatori, ma ne abbiamo ritrovati due. A Torsby ho chiesto corsa dinamismo e centimetri, di lavorare da mezz’ala e sulle seconde palle, Kutlu ha sia buon dinamismo sia le giocate”.

Tra gli undici partiti dall’inizio Frendrup ha dimostrato ancora una volta una poliedricità rara, andando a fare il regista dopo dieci minuti quando Badelj è uscito: “Lui è stato veramente eroico − dice Gilardino − un ragazzo che ha margini di miglioramento e sta facendo grandi cose. Deve andare avanti così e lavorare”.

Su Gudmundsson e la prestazione di stasera ogni parola sarebbe riduttiva e Gilardino lo sa: “Lui deve giocare a tutto campo, non bisogna neanche dargli vincoli all’interno delle posizioni di gioco, bisogna lasciarlo libero di esprimersi. Lui deve accendersi, entrare in partita velocemente e quando fa giocate positive diventa devastante come stasera”.

Qualche parola anche per Matturro e Messias: “Alan è andato bene, sono contento per lui, aveva un avversario scomodo, ma ha lavorato bene, ha mantenuto un’impostazione corretta per tutta la partita, è stato aggressivo. Poi non ce la faceva più, ma è normale. Su Junior bisogna prestare la massima attenzione perché arriva da un lungo stop. Conto molto su di lui. Arriva da un percorso importante. Ci sarà d’aiuto e potrà fare differenza”.

Il Genoa però non ha troppo tempo per adagiarsi sugli allori: “Abbiamo ora solo due giorni per preparare la sfida di Udine. Giochiamo contro una squadra fisica, strutturata che non rispecchia l’attuale posizione in classifica”.