Ex-Otago, un nuovo singolo e poi il ritorno sul palco con un tour nei club di tutta Italia

Genova. Si intitola “Con te” e sarà fuori il 1 settembre. In attesa dell’autunno e della partenza di un tour nei club di tutta Italia, la band genovese Ex-Otago, la cui attività è rimasta in stand-by per qualche tempo, torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con un nuovo singolo, e poi e, live, sui palcoscenici.

Ballata intima e profonda, “Con te” è una raccolta di spaccati della quotidianità di coppia: è la celebrazione della bellezza della vita vissuta in due, esaltata da un ritornello che si apre con gli archi e un riverbero che vestono di appassionata profondità l’arrangiamento. Fra le note di “Con te” scorrono le immagini di un’esistenza a guadare i fiumi contro corrente mano nella mano, affrontando le imperfezioni e gli imprevisti che rendono la vita un’avventura che vale la pena vivere insieme fino all’ultimo brivido

Alla fine di un’estate nera

abbagliati dalla luna piena

dimenticare le chiavi

torniamo in macchina, chi se ne frega

“Questo pezzo parla di una relazione lunga, lunghissima, quasi eterna – spiegano gli autori – quando una relazione amorosa si prende tutto, rimane poco all’individuo, non un segreto, una parola, un desiderio. Ma forse è anche questa la magia di diventare una cosa sola, vivere tutto quasi come fosse la prima volta, con occhi nuovi, una nuova veste, soprannaturale”

Manca sempre meno all’inizio del tour nei club a novembre: Bologna, Padova, Firenze, Torino, Napoli, Roma e Milano (ancora Genova manca all’appello ma non sono escluse sorprese) si preparano ad accogliere gli Ex-Otago che potranno finalmente ristabilire l’abbraccio con i fan che hanno a lungo atteso questo momento.I biglietti per le date sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

DATE CLUB TOUR EX OTAGO 2023

10 novembre – Bologna – Estragon

11 novembre – Padova – Hall

13 novembre – Firenze – Tuscany Hall

16 novembre – Venaria Reale (To) – Teatro Della Concordia

22 novembre – Napoli – Casa Della Musica

23 novembre – Ciampino (Rm) – Orion

28 novembre – Milano – Fabrique

A distanza di oltre quattro anni, con il periodo Covid di mezzo e altri “cambi di direzione” per i componenti della band, gli Ex-Otago erano tornati insieme (ma si erano davvero mai lasciati?) a maggio con il singolo “La fine”.

La formazione è un po’ modificata rispetto allo stop. Degli Ex-Otago della prima ora restano Maurizio Carucci, frontman, in questi anni ha avuto un’esperienza da solista oltre a portare avanti l’attività dell’azienda agricola con la sua compagna, Simone “Simmi” Bertuccini e Olmo Martellacci, poi Rachid Bouchabla, mentre non ha ripreso parte alla formazione Francesco Bacci, che ormai musicalmente parlando ha intrapreso la strada dell’elettronica.