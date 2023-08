Allerta arancione, niente Bonaccini a Genova: salta l’appuntamento alla Festa de l’Unità

Genova. Salta la visita di Stefano Bonaccini a Genova. Il presidente del Partito Democratico e dell’Emilia Romagna era atteso alle 18.00 alla Festa de l’Unità all’Arci di Sant’Eusebio, ma l’allerta meteo arancione in vigore almeno fino a mezzanotte ha costretto gli organizzatori a cambiare i piani.

Al momento non è noto se Bonaccini programmerà un’altra visita a Genova da qui al 24 settembre, data in cui è prevista la chiusura degli appuntamenti itineranti a Sampierdarena.

È invece confermata – salvo ulteriori sviluppi dal punto di vista meteorologico – la presenza della segretaria nazionale Elly Schlein che sarà in Liguria domani, lunedì 28 agosto, con una doppia tappa: alle 18.00 a Camporosso in provincia di Imperia e alle 21.30 alla Biblioteca del Mare di Riva Trigoso nel comune di Sestri Levante.

I prossimi appuntamenti della Festa de l’Unità a Genova e dintorni saranno il 2 settembre all’Arci Croce Rosa di Trensasco nel comune di Sant’Olcese, il 6 settembre a Camogli alla bocciofila Corzetto, l’8 e il 9 settembre all’Arci Val Varenna di Pegli, l’11 settembre a Castelletto all’Arci Primo Maggio; il 14 e il 15 settembre ai giardini di Quinto, il 15 e 16 settembre alla società di mutuo soccorso La Fratellanza di Pontedecimo. Si chiude il 21-22-23-24 settembre a Sampierdarena.

Ogni tappa – come oramai di consueto nella Festa de l’Unità itinerante genovese – sarà dedicata a un tema: dalla sanità pubblica alla crisi ambientale, dalla coesione territoriale alla crisi sociale, sino alla battaglia per il salario minimo, tema sul quale la petizione nazionale, lanciata dal Partito Democratico e dalle opposizioni, ha raggiunto in appena una settimana quasi 300mila firme.