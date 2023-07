Pallavolo, una sola squadra genovese nei campionati nazionali: la Normac Volley

Genova. La Federazione Italiana Pallavolo ha pubblicato la composizione dei gironi dei campionati nazionali, maschile e femminili, per la stagione 2023/2024.

Il campionato femminile di Serie A1 è composto da 14 formazioni; sono 20 le squadre che prenderanno parte alla Serie A2, 65 alla Serie B1, 140 alla Serie B2.

L’unica compagine genovese è la Normac Volley Genova, che è stata inserita nel girone C. Affronterà Volley 2001 Garlasco, UIV Sfre Pavia, CSI Clai Imola, Bleu Line Libertas Forlì, Tirabassi & Vezzali Campagnola Emilia, Mosaico Ravenna Volley, Fatro Ozzano, Everest Miovolley Gossolengo, Volley Modena, Volley Academy Piacenza, Giusto Spirito Rubiera, Idea Volley Sassuolo.

In ambito maschile, la Superlega conta 12 squadre, la Serie A2 ne ha 14, la Serie A3 ne annovera 26, la Serie B ne conta 120. Dopo le retrocessioni dello scorso anno, nessuna formazione genovese sarà presente nei campionati nazionali.

In questa stagione sportiva verranno assegnate: 6 promozioni in Serie A3 maschile, 5 promozioni in Serie A2 femminile, 11 promozioni in Serie B1 femminile.

La regular season dei campionati di Serie B avrà inizio il weekend del 7 e 8 ottobre 2023 e terminerà l’11 e 12 maggio 2024.