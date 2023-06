Ubriaco vandalizza le auto in sosta: 21enne arrestato dalla polizia per resistenza

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 21enne per i reati di minaccia resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. L’intervento ha avuto origine sabato pomeriggio in via Donghi dove il 21enne, visibilmente sotto gli effetti dell’alcool stava colpendo le auto in sosta e strepitava con fare minaccioso contro i passanti.

All’arrivo della volante del Commissariato San Fruttuoso il giovane ha assunto fin da subito un atteggiamento non collaborativo che è sfociato in episodi di violenza ai danni degli operatori. Dopo aver spinto un agente per guadagnarsi la fuga il giovane ha imboccato via Manunzio dove, nonostante la resistenza posta in essere, è stato subito raggiunto e bloccato.

Durante le operazioni di contenzionamento un poliziotto è stato colpito alla schiena e al ginocchio, procurandosi lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Durante il viaggio verso la Questura il 21enne ha mantenuto la condotta aggressiva, minacciando gli operatori.