La Sampdoria saluta la Serie A: presidio dei tifosi sotto la sede e corteo fino al Ferraris

Genova. I tifosi della Sampdoria tornano in strada per far sentire la loro voce in questi giorni decisivi per la storia e la sopravvivenza del club: l’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 18.30, sotto la sede di Corte Lambruschini, con l’intento di manifestare la propria preoccupazione per la situazione critica della società e incoraggiare tutti gli attori coinvolti a favorire una rapida cessione.

Secondo il programma, dopo il presidio partirà un corteo diretto fino allo stadio di Marassi, dove la Sampdoria affronterà il Sassuolo per l’ultimo match casalingo in Serie A. La speranza di tutti i tifosi è che oltre alla retrocessione non arrivino altri colpi di scena legati alle dinamiche societarie.

Nel frattempo qualcosa si sta muovendo intorno alla Samp: oltre alle trattative condotte da Alessandro Barnaba con il supporto di Edoardo Garrone, è emersa un’offerta da parte di Andrea Radrizzani insieme al socio Matteo Manfredi. Queste due possibilità alimentano le speranze dei tifosi riguardo alla salvaguardia del club.