Hansa 303: Enrico Carrea con Giacomo Gini e Luca Prister in singolo vincono i titoli zonali

Savona. Il veterano Enrico Carrea, in doppio con Giacomo Gini, portacolori della LNI Genova Sestri, e l’ex esordiente Luca Prister, della LNI Chiavari-Lavagna, sono i campioni zonali 2024 classe Hansa 303.

Succedono ai due equipaggi chiavaresi composti da Eleonora Ferroni, in doppio con Umberto Verna, e Valia Galdi in singolo, che non hanno potuto difendere il titolo, rispettivamente, la prima per problemi di salute (auguri da tutta la flotta con l’applauso inviatole idealmente durante le premiazione) e la seconda perché convocata per un raduno della nazionale paralimpica.

Sono scesi in mare 15 velisti su 9 barche, di cui tre in singolo e sei in doppio, con notevole spiegamento di mezzi e soci della LNI Savona per l’organizzazione del doppio evento.

I titoli 2024 sono stati conquistati in due belle giornate di vela con brezza di mare nel fine settimana del 4 e 5 maggio, valido sia per il Campionato della 1^ Zona FIV della Classe Hansa 303, sia come quarta tappa del Campionato Regionale ligure della classe, che fa seguito alle tappe di Andora, Santa Margherita, Chiavari e continuerà a fine maggio a Genova Sestri ed a settembre a La Spezia.

La differenza fra i due campionati si deve alla configurazione della I Zona FIV, che non comprende La Spezia, inserita nella 2^ Zona della Toscana “allargata” per la maggiore facilità delle barche spezzine di raggiungere i campi di regata dell’alto Tirreno rispetto a quelli del Mar Ligure.

Le tre prove del sabato pomeriggio si sono svolte con sole, cielo azzurro e brezza da Sud-Ovest: nelle prime due i singoli di Luca Prister e Piero Maresca sono andati in fuga, con successi del primo, mentre nel doppio si accendeva un duello fra Rizzuto-Gualchi e Carrea-Gini, con le altre barche piuttosto distanziate. Invece nella terza prova la flottiglia ha regatato raccolta in poche lunghezze, dando spettacolo con tanti avvincenti ingaggi e Luca Prister sempre in evidenza inanellando il terzo successo di giornata.

Ancora tre prove la domenica, con il programma che è stato così perfettamente rispettato e lo scatto dello scarto di un risultato, ma sotto ad un cielo nuvoloso con brezza da Sud-Est: nel singolo si sono ripetute le sfide del giorno prima fra la barca azzurra di Chiavari, protagonista di altre tre vittorie, e la rossa di Savona, mentre nel doppio hanno dominato le due barche verdi genovesi di Carrea e di Lertora.

Queste le classifiche, che per il Campionato Zonale sono ovviamente riservate agli equipaggi liguri mentre nella quarta tappa del regionale (aperto ai velisti di zone FIV diverse) sale sul secondo gradino del podio il doppio della LNI Arona.

Singolo: 1° Luca Prister, LNI Chiavari a 5 punti con un formidabile tabellino di marcia di sei successi; 2° Piero Maresca, LNI Savona a 11 punti (2-2-3-2-2-3); 3° Donato del Tufo, LNI Chiavari-Lavagna a 13 punti (3-3-2-3-3-2).

Doppio: 1° Enrico Carrea – Giacomo Gini, LNI Genova S.P. a 6 punti (2-1-2-1-1-1-): 2° Antonella Rizzuto – Daniele Gualchi, LNI Arona a 11 punti (1-2-4-3-3-2); 3° Rosanna Lertora – Antonio Puppo, LNI Genova S.P. a 13 punti (3-3-5-2-2-3); 4° Furio Nalbi – Dino Biancheri, LNI Savona a 17 punti (5-4-1-4-4-4); 5° Luca Petrogalli – Fernando “Ditto” Galletti, LNI Chiavari a 26 punti (4-5-3-dns-dns-dns); 6° Edoardo e Alfonso “Angelo” Gallo, LNI Savona a 27 punti (6-6-6-5-5-5).

Premiazione dei campioni zonali in doppio Enrico Carrea e Giacomo Gini (LNI Genova Sestri)

Premiazione del campione zonale in Singolo Luca Prister (LNI Chiavari)