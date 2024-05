Auto si schianta contro un albero: due feriti, uno grave ricoverato al San Martino

Genova. Brutto incidente questa notte a Lavagna, dove il guidatore di un auto ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e nell’incidente sono rimaste ferite due persone, di cui una con gravi traumi in più parti del corpo.

L’incidente è avvenuto in zona corso Genova, all’incrocio con via Fico, poco dopo l’una di notte. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente per il quale la polizia locale, intervenuta sul posto, ha fatto tutti i rilievi del caso.

Sul posto sono intervenute i medici del 118 e le ambulanze della Croce Rossa di Chiavari e della Croce Rossa di Riva Trigoso. Il ferito più grave sarebbe un uomo di circa 50 anni, mentre il passeggere, trentenne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.