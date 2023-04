Genova. Lungomare Canepa chiuso in direzione ponente all’altezza di piazza dei Minolli causa cedimento della carreggiata.

Un ulteriore disagio in una mattinata difficilissima per la viabilità genovese a causa del corteo dei mezzi degli edili.

All’improvviso sulla carreggiata si è aperta una voragine da cui continua a fuoriuscire acqua e vapore. Non da molto erano terminati lavori proprio sulle condotte sotto lungomare Canepa poco prima del bivio per la Fiumara, dove si trova la centrale termica di Iren.

Iren conferma che si tratta di un problema su un tubo del teleriscaldamento che dalla centrale termica di Iren alla Fiumara porta sia il caldo per i termosifoni sia per le utenze sanitarie creando ulteriori disservizi in zona San Benigno. Sul posto stanno arrivando i tecnici.

La polizia locale ha prima deviato il traffico su piazza dei Minolli, cercando però di evitare il passaggio su lungomare Canepa con un blocco più a monte.