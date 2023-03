Viareggio Cup: la Samp sfida, a Lerici, l’Arezzo

Lerici. Al campo sportivo Bibolini di Falconara, i ragazzi di Felice Tufano dovranno affrontare l‘Arezzo di mister Massimiliano Bernardini, con non ancora in tasca la qualificazione ai turni successivi, nonostante i sei punti in classifica, frutto delle vittorie con l’ Uyss New York (5-0) e con il Grosseto (3-2).

Servirà almeno un pareggio, salvo dover poi guardare la differenza reti (peraltro già ottima), visto che la matematica – in teoria – consente anche ad Arezzo e Grosseto di raggiungere il Doria in vetta alla classifica, per cui i giovani blucerchiati dovranno prestare la massima attenzione al 4-3-3 degli amaranto, capace di produrre un’importante massa di gioco, per lo più concretizzato dalla punta italo albanese Alessandro Zhupa (ex Fiorentina, Perugia e Pisa, nonostante sia un 2005), che nelle due partite precedenti ha messo a segno tutte e tre le reti dell’Arezzo.