Sampdoria, domani contestazione contro Garrone: “Società regalata a un criminale, nessuna tregua”

La rabbia dei tifosi della Sampdoria per la grave situazione societaria del club blucerchiato monta sempre di più. Nel mirino sia Massimo Ferrero sia Edoardo Garrone, reo, come si legge nella nota dei tifosi della Sud, “di aver regalato Sampdoria a un criminale, lo stesso malavitoso che oggi la tiene in ostaggio”. Domani alle ore 17 i tifosi protesteranno presso la sede della ERG.

“A tutti i sampdoriani – si legge nel comunicato -. Facciamo appello alla vostra fede e al vostro amore per la Sampdoria, invitandovi tutti, tifosi sampdoriani, a recarvi insieme a noi, “sedicenti tifosi”, presso la sede ERG in via de Marini 1 (dal WTC) venerdì 3 febbraio alle ore 17. Lì ricorderemo, tutti insieme, alla famiglia Garrone-Mondini che se la Sampdoria sta morendo è solo colpa loro“.

“È stata la famiglia Garrone-Mondini a regalare la Sampdoria a un criminale, lo stesso malavitoso che oggi la tiene in ostaggio. La stessa famiglia che oggi cerca di nascondersi dietro a patetici comunicati su Facebook. No Edoardo, non hai capito, non funziona così. Finché noi non avremo tregua, voi Garrone-Mondini non avrete tregua. Voi ce lo avete messo, voi ce lo togliete”, concludono i tifosi.