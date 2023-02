Genova. Striscioni e cartelli contro Garrone e Mondini “primi responsabili”, fumogeni, cori da stadio e slogan contro chi – secondo i tifosi della Sampdoria – ha contribuito a portare la società a un passo dal fallimento. Nel pomeriggio di questo venerdì 3 febbraio, oltre 500 blucerchiati, molti ultras ma non solo, hanno manifestato sotto la sede della Erg, al Wtc di Sampierdarena.

Il presidio, controllato a distanza dalle forze dell’ordine, è stata l’occasione per ribadire la rabbia della tifoseria contro gli ex proprietari e quelli attuali, quindi sia Massimo Ferrero sia Edoardo Garrone, colpevole, come è stato riportato in una nota della Sud, “di aver regalato la Sampdoria a un criminale, lo stesso malavitoso che oggi la tiene in ostaggio”.

Ieri intanto la quarta assemblea degli azionisti della Sampdoria, convocata in via straordinaria per ieri pomeriggio, è andata deserta come le precedenti. L’assenza di Ferrero, in particolare, ha di nuovo impedito l’aumento di capitale che avrebbe voluto realizzare grazie ai 35 milioni che l’ex presidente avrebbe cercato di ottenere da un consorzio di fondi Usa dando in cambio come garanzia le azioni della Samp.

Già ieri sotto la sede di Corte Lambruschini la contestazione di una ventina di tifosi avevano aspettato l’uscita del presidente Marco Lanna. Sempre sul fronte societario, è stato nominato dalla Camera di Commercio l’esperto Eugenio Bissocoli che si occuperà di supportare il Cda per la composizione negoziata della crisi.

La protesta sotto la sede Erg, per quanto rumorosa e infuocata, si sta mantenendo dentro i margini dell’ordine pubblico. Molto più inquietante, invece, l’episodio di qualche giorno fa quando al quartier generale blucerchiato era arrivata una lettera di minacce accompagnata dal proiettile a salve di una scacciacani e da un messaggio: “Il prossimo sarà vero”. Sulla vicenda indaga la Digos.