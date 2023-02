Interruzione servizi on line Sogei: disagi anche in Liguria. In mattinata ripresi alcune prestazioni

Genova. Un’interruzione dei servizi nazionali da parte di Sogei spa, la società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di molti servizi informatici per la pubblica amministrazione, sta causando interruzioni nell’erogazione di alcuni servizi della pubblica amministrazione, in particolare in ambito sanitario.

Le prime interruzioni si sono verificate a partire dalle ore 1.00 di stanotte e – secondo quanto affermato dalla stessa società in un comunicato – sarebbero da attribuire al “protrarsi di attività connesse a interventi notturni”. La stessa società ha poi assicurato che “non sono stati in alcun modo persi né alterati dati e informazioni”.

Sebbene questo inconveniente non sia dipeso in alcun modo dalla rete ligure, Liguria Digitale e i competenti uffici regionali sono in costante contatto con i fornitori nazionali per tenere monitorata la situazione. A partire dalle ore 10.30, comunque, alcuni dei servizi precedentemente interrotti sono tornati operativi. Confidiamo quindi che nelle prossime ore tutti i servizi tornino alla loro completa operatività.