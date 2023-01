I bambini delle scuole genovesi alla scoperta del consiglio comunale: tutti matti per il “question time”

Genova. “Hai mai visitato la sala del Consiglio comunale?” è un progetto scolastico di educazione civica promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale di Genova nato al fine di far conoscere, ai ragazzi delle scuole primarie (quarte e quinte) e delle scuole secondarie di primo grado, il cuore pulsante dell’amministrazione locale.

L’obiettivo è stimolare la partecipazione dei giovani al contesto sociale cittadino, fornendo loro alcuni degli strumenti atti ad acquisire senso di identità e appartenenza alla comunità genovese aiutandoli nella loro crescita, responsabile e solidale, come cittadini del mondo.

Da qui l’idea del progetto che, a livello locale in primis, vuole rendere accessibile, attraverso un’esperienza culturale e interattiva, i luoghi dei dibattiti e delle decisioni riguardanti la città di Genova.

«Ho fortemente voluto riprendere questo progetto, – spiega Carmelo Cassibba presidente del Consiglio comunale – iniziato durante la precedente consigliatura dal mio predecessore il presidente Piana e nato con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi verso la loro città attraverso un’esperienza formativa e partecipativa che porti a conoscere che cosa fa il Comune. È mia convinzione che sia importante, per la nostra amministrazione, aprirsi al territorio e collaborare con le realtà che in esso operano, soprattutto con le scuole, perché i nostri ragazzi si sentano parte di una comunità, quella cittadina, che include e supera i micro-gruppi a cui tutti noi apparteniamo. Sono felice degli ottimi risultati ottenuti che testimoniano l’interesse al progetto: ad oggi, infatti, sono confermate 13 giornate con la presenza di più di 700 alunni. Numeri confortanti che ci fanno ben sperare di proseguire il progetto anche per l’anno scolastico 2023/2024».

L’iniziativa si divide in due momenti: il primo culturale e il secondo di educazione civica. Le classi, adeguatamente accompagnate, andranno alla scoperta di alcuni dei tesori di Palazzo Tursi: potranno visitare l’Ufficio di Rappresentanza del Sindaco e il Salone di Rappresentanza, si addentreranno nei corridoi che uniscono i Musei di Strada Nuova dove potranno ammirare la Maddalena Penitente di Antonio Canova e le catacombe della vecchia Chiesa di San Francesco di Castelletto. Infine, arriveranno alle Sale Paganiniane dove gli verranno svelati i segreti del famoso “Cannone” di Niccolò Paganini.

L’educazione civica sarà, invece, protagonista della seconda parte dell’iniziativa: i ragazzi siederanno in sala rossa, dove ogni martedì prendono posto consiglieri e giunta e daranno vita, aiutati dagli insegnanti e dal personale del Comune, al “question time”, le interrogazioni a risposta immediata che precedono l’apertura dei lavori. Come se fossero in una vera seduta di Consiglio, argomenteranno le loro idee, attenderanno le risposte dei loro compagni nelle vesti di giovani assessori ed infine simuleranno la votazione attraverso il sistema elettronico.

«Abbiamo realizzato per i ragazzi – conclude il presidente Cassibba – un piccolo fumetto contenente i punti cardine alla base del Consiglio comunale. Matilde, la protagonista, racconta la sua giornata al Consiglio attraverso i momenti salienti di una seduta. Ci piacerebbe, così, che portassero a casa il ricordo tangibile di una bella esperienza che possa aiutarli a capire come vengono prese le decisioni che riguardano la città, i cittadini e quindi tutti noi e il bene comune».

Si ringraziano i dipendenti del Comune di Genova – la Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali, la Direzione Attività e Marketing Culturale e l’Ufficio del Cerimoniale che, con generosità e passione, hanno lavorato per la realizzazione di questo progetto. Gli sponsor dell’iniziativa sono Amiu, Basko e Pasticceria di Sambuco.