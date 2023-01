Geo Barents, nel primo pomeriggio l’arrivo alla Spezia: una quota di migranti anche a Genova

Genova. Arriverà al porto della Spezia oggi pomeriggio intorno alle 15 la nave di Medici senza Frontiere Geo Barents, con a bordo con 237 migranti tra cui 27 donne e 74 minori non accompagnati.

Questi ultimi, come stabilito dalla competente procura, verranno nell’immediato considerati ‘minori’ e distribuiti nei centri di accoglienza, successivamente verranno fatti gli accertamenti medici.

A bordo anche 32 membri dell’equipaggio e 9 passeggeri. Le operazioni di sbarco sono previste a partire dalle 16 e andranno avanti fino a mezzanotte per riprendere eventualmente domani mattina all’alba.

I controlli prevedono on un primo test di positività al covid e il successivo smistamento di chi ha contratto il virus. Ci dovrebbero volere circa 48 ore per completare per tutti i controlli sanitari e di polizia.

Dopo di che i migranti verranno redistribuiti sul territorio ligure e nazionale. Una quota arriverà anche a Genova ma non si tratta ovviamente di una situazione eccezionale visto che a ogni sbarco poi la redistribuzione avviene a livello nazionale in base al numero di abitanti.