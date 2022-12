Sciopero generale: si fermano bus, scuole e logistica. Ecco gli orari e le modalità

Genova. Venerdì difficile anche per Genova, che come molte altre città vede diverse categorie rispondere all’appello dello sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali, locali e nazionali come Sgc, Al-Cobas, Lmo, Soa, Adl Varese, Cib-Unicobas, Cobas Sardegna, Conf. Cobas, Cub, Sgb, Si-Cobas, Usb, Usi-Cit e Usi Unione sindacale italiana

A subire i maggiori effetti saranno i trasporti e la scuola, dove il personale sta aderendo obbligando alla chiusura di molte classi.

Amt Genova ha comunicato che il personale di autobus e metropolitana del servizio urbano si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, tranne che per le fasce di garanzia: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:30 alle 20:30. Servizio garantito per le persone portatrici di handicap. Il resto del personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno. Per quanto riguarda il servizio provinciale, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, tranne che nelle fasce di garanzia 6:00- 9:00 e 17:00- 20-00. Servizio garantito per portatori di handicap e anziani. Biglietterie aperte tutto il giorno, tranne che dalle 9:00 alle 16:30.

Pr quanto riguarda le scuole, al momento non è ancora nota la adesione del personale: molte scuole hanno situazioni variegate con ingressi limitati agli studenti o ai bambini in base alla presenza di insegnanti o maestri.

Fra i motivi dello stop il rinnovo dei contratti, la richiesta di aumenti salari, l’introduzione del salario minimo a 12 euro l’ora, la riduzione dell’orario di lavoro (a parità di paga), il blocco delle spese militari, maggiori investimenti in scuola, sanità pubblica e trasporti, il salario garantito ai disoccupati, una nuova attenzione al piano di edilizia residenziale pubblica, l’introduzione della fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, una contro-riforma della scuola, la difesa del diritto di sciopero, la tutela della salute delle donne, la lotta contro le discriminazioni, la lotta contro le privatizzazioni, il no all’autonomia differenziata tra regioni, e lo stop all’economia di guerra.