Fisioterapisti under35 di Rapallo sbarcano a Genova: “Dopo il Covid impennata di richieste”

Genova. “Quando abbiamo iniziati i lavori è scoppiata la guerra e i prezzi sono quasi triplicati. Abbiamo iniziato a tremare: tutti noi abbiamo acceso un mutuo per dare corpo a questo sogno, mettendo anche a rischio le nostre famiglie, ma nonostante tutto ce l’abbiamo fatta. E oggi si parte con l’avventura genovese”. Questa è la determinazione di Camilla Spelta fisioterapista di Rapallo che, insieme ad altri colleghi e amici, ha aperto un nuovo centro fisioterapico a Genova, a pochi passi dall’ospedale San Martino, in piena controtendenza rispetto alla difficile contingenza economica che attraversa la nostra città e il paese.

“Nel 2017 con altri tre colleghi abbiamo fondato un centro a Rapallo, FisioCare, che in pochi anni ha preso il volo, essendo l’unico centro strutturato in questo modo – ci racconta Camilla – nello studio sono presenti oggi una ventina di professionisti tutti con diverse specializzazioni, dalla riabilitazione neurologica, alle cefalee e cervicali, passando per quella dedicato solo agli arti inferiori e quella a schiena schiena e arti superiori”. Una formula vincente che permette al gruppo di lavoro di offrire una vastissima gamma di terapie: “E ovviamente con la possibilità per ognuno degli specialisti di poter seguire il paziente dall’inizio fino alla fine del trattamento”.

Poi è arrivata la pandemia, e dopo un primo momento di difficoltà, la svolta: “Non sappiamo cosa sia successo, forse il sistema sanitario in overbooking, ma nel giro di pochi mesi le richieste si sono moltiplicate. E sono arrivati i primi pazienti da Genova”.

Da quel momento il sogno e l’ambizione crescono: perché non ‘conquistare’ anche il capoluogo? Dopo ricerche e studi di mercato i ragazzi riescono a trovare lo spazio giusto in via San Martino 67 M, proprio a due passi dal policlinico, bussano alle banche, ottengono un mutuo e partono con i lavori. Nonostante la crisi energetica che fa impazzire i costi dei materiali riescono a portare a termini i lavori. E oggi l’inaugurazione di FisioCare.

“Siamo contenti, è un sogno che si avvera – ci confida Camilla – siamo un gruppo di amici, tutti under 35 e molti di noi hanno già famiglia. Siamo determinati a far diventare il nostro lavoro e la fisioterapia in genere una parte importante della cultura della riabilitazione, accompagnando ogni percorso terapico. Sarà dura, lo sappiamo, ma siamo pronti a rimboccarci ancora le maniche e lottare ogni giorni per questo nostro sogno”. Siamo sicuri di essere a Genova? Sì lo siamo, e questi ragazzi sono il nostro futuro che per fortuna è già presente.