Chiavari, Messuti: “Un centro per i giovani al Lido con spazi per lo studio e il coworking”

Chiavari. Un centro per i giovani al Lido. Per lo studio, per il coworking e per attività socio-culturali. Un punto di riferimento per i ragazzi e per tutta la cittadinanza. È la proposta del sindaco di Chiavari Federico Messuti che ha visitato la struttura con la maggioranza.

“Vogliamo riaprire il locale di proprietà comunale situato al primo piano dello stabilimento del Lido, da poco riottenuto dal precedente gestore, e renderlo un luogo dove incontrarsi, socializzare e svolgere attività informative, educative, ricreative e culturali. Uno spazio di oltre 500 metri quadrati moderno, funzionale e connesso all’interno di una location unica, con una terrazza di 200 metri quadrati affacciata sul mare – afferma Messuti – Un’idea che andrà ad intercettare i bisogni dei ragazzi e le esigenze della comunità”.

“Gli interventi da realizzare sono limitati ad alcune opere di manutenzione della sala e della terrazza, oltre all’allestimento dell’interno. Pensiamo di predisporre anche un bando per l’assegnazione di un punto bar-ristoro che resterà uno spazio autonomo separato”.

“Con il nuovo polo scolastico della Colmata e la riqualificazione della piscina del Lido, il centro giovani potrà diventare un importante punto di aggregazione. Restituiremo così ai chiavaresi una struttura chiusa da anni”, conclude Messuti.