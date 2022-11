Scontro auto moto a Rapallo: donna in codice rosso al San Martino di Genova

Rapallo. Un grave incidente si è verificato nella serata di giovedì, poco prima delle 21, nei pressi di San Michele di Pagana a Rapallo, dove si sono scontrati una vettura e uno scooter su cui viaggiavano due persone.

Ad avere la peggio propio i due scooteristi, un uomo e una donna, finiti rovinosamente sull’asfalto. Immediato il soccorso dell’automedica del 118 che, dopo i primi accertamenti sul posto, ha optato per il trasferimento della donna, 45 anni, in codice rosso al San Martino di Genova per ferite alle gambe.

L’uomo, invece, avrebbe riportato solo qualche contusione: per il lui il trasferimento al San Martino è stato in codice giallo. Ancora da capire l’esatta dinamica dell’accaduto: sul posto la polizia locale che ha fatto tutti i rilievi del caso.