“Non sentiremo la sua mancanza”: il commento choc del vicesindaco di Rapallo sul caso di Viareggio

Rapallo. Scoppia la polemica su un commento che il vicesindaco di Rapallo, Giorgio Tasso, ha scritto a corredo di un post sul caso dell’imprenditrice di Viareggio che ha investito e ucciso un uomo che l’aveva derubata della borsetta.

“Sono rischi del mestiere, capita di incrociare qualcuno che reagisce. Non sentiremo la sua mancanza”, ha scritto Tasso sotto alla notizia condivisa sulla pagina Facebook del Secolo XIX. Parole che hanno suscitato l’indignazione di altri utenti: c’è chi gli ha chiesto se “sta scherzando” e chi gli ha ricordato che “ha una carica pubblica, complimenti”.

Reazioni sono arrivate anche dall’opposizione in Comune a Rapallo, con il consigliere Andrea Carannante che ha sottolineato: “Capisco che episodi come questo suscitino forti emozioni, e la tentazione di approvare reazioni impulsive può essere grande. Tuttavia, proprio in momenti come questi è fondamentale che chi riveste incarichi istituzionali mostri moderazione e promuova il rispetto delle leggi. La giustizia fai da te, per quanto possa sembrare una risposta immediata alla frustrazione, non è mai la strada giusta. Le istituzioni esistono per garantire la sicurezza e la giustizia per tutti, e il nostro compito, come rappresentanti pubblici, è di sostenere questi principi, indipendentemente dalle circostanze”.

“Come rappresentante delle istituzioni, è nostro dovere garantire che la giustizia sia sempre amministrata nel modo più equo e trasparente possibile, senza cedere a soluzioni pericolose”. L’opposizione si è quindi rivolta alla sindaca Elisabetta Ricci invitandola a “prendere provvedimenti immediati, ritirando le deleghe al vicesindaco e chiedendone le dimissioni. La politica e le istituzioni devono essere al servizio della comunità, promuovendo il rispetto della legalità e dei diritti umani, senza mai legittimare azioni violente o dichiarazioni irresponsabili”.

Tasso è diventato vicesindaco con l’elezione di Elisabetta Ricci alle elezioni comunali dello scorso giugno. Ad agosto è stato nominato coordinatore per la provincia di Genova (con l’esclusione del capoluogo) di Noi Moderati direttamente dalla coordinatrice regionale, la deputata Ilaria Cavo. Prima delle comunali aveva lo stesso incarico in Forza Italia.