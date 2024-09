Rapallo, il vicesindaco Tasso si scusa dopo il commento choc: “Scritto sull’onda dell’emotività”

Rapallo. Giorgio Tasso, vicesindaco di Rapallo ed esponente di Noi Moderati finito nella bufera per un commento choc sulla notizia dell’omicidio di Viareggio, chiede scusa e non si dimette, anzi incassa la rinnovata fiducia della sindaca Elisabetta Ricci.

“Sono rischi del mestiere, capita di incrociare qualcuno che reagisce. Non sentiremo la sua mancanza”, aveva scritto Tasso sotto alla notizia condivisa sulla pagina Facebook del Secolo XIX. Parole che hanno suscitato l’indignazione di altri utenti e inevitabilmente del mondo politico. Oggi anche il segretario cittadino di Azione ha chiesto le sue dimissioni, parlando di “frasi inaccettabili“

“Sull’onda dell’emotività e pensando ai fatti personali di cui sono stato vittima di recente nella mia attività, ho scritto un commento che, alla luce del mio ruolo istituzionale, non avrei dovuto esprimere – dichiara oggi Tasso in un comunicato stampa -. Mi scuso pertanto con il sindaco Ricci, con l’amministrazione comunale nella sua interezza e con tutte quelle persone che si sono sentite offese. Ribadisco la mia più totale e naturale opposizione a qualsiasi atto (tanto più se delittuoso) che infranga qualsiasi legge del nostro Paese”.

“Accetto le scuse del vicesindaco Tasso e ribadisco pertanto la fiducia in lui confermando il ruolo e gli incarichi. Un errore può capitare a tutti: come ho già detto il giustizialismo non è mai la soluzione migliore“, il commento della sindaca Ricci.