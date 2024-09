Rapallo, nuova area fitness pubblica: il via libera dalla Giunta

Rapallo. Una palestra all’aria aperta con sette attrezzi multifunzionali di cui uno inclusivo per le persone con disabilità, a servizio di cittadini, ospiti ma anche delle vicine scuole e a costo zero per il Comune.

Entro la primavera del 2025 nascerà la prima area fitness all’aria aperta e pubblica di Rapallo. Questa mattina la Giunta comunale ha dato il via libera al progetto, realizzato dagli Uffici comunali, che sarà presentato in Regione per ottenere i fondi di un bando del giugno scorso.

L’area individuata è quella all’ingresso di Parco Casale tra Villa Riva e Villa Porticciolo essendo una zona non utilizzata e ombreggiata. L’intervento non prevede opere murarie nè tagli di alberi o vegetazione. Il costo della realizzazione, che sarà interamente coperto dal finanziamento regionale, è di 25 mila euro.

Dichiara il Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci: «È un’iniziativa importante per promuovere il benessere e lo sport nella nostra comunità. Questo spazio sarà accessibile a tutti, dai giovani agli anziani, e sarà funzionale anche per le vicine scuole. Ringrazio gli Uffici comuali per il lavoro svolto nonostante il poco tempo a disposizione: il bando regionale è stato attivato pochi giorni dopo il nostro insediamento e ci siamo messi al lavoro subito per non perdere questa occasione».