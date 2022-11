Oregina, l’ex mercato si trasforma in un negozio di prodotti per animali e assume le banconiste

Genova. Quello che si potrebbe definire un “win win” nell’esito della vicenda della riqualificazione dell’ex mercato di via Maculano, nel quartiere di Oregina.

Un anno dopo la pubblicazione del bando comunale di assegnazione dei locali la struttura ha riaperto i battenti sottoforma di negozio di prodotti per animali, della catena L’isola dei tesori. Il bando infatti era stato vinto dalla Kappa 2, la stessa impresa titolare di altri supermercati nel genovesato.

Il privato si è impegnato, così come previsto dal bando, di salvaguardare anche lo stato occupazionale degli operatori insediati nel mercato alla data di pubblicazione del bando: in altri termini, la Kappa 2 si è impegnata ad assumere i lavoratori dell’ex mercato coperto e tra i quattro dipendenti, due sono proprio ex banconiste.

“Con l’apertura di oggi – dice l’assessore al Commercio Paola Bordilli – restituiamo al quartiere un edificio storico che nel 2017 avevamo trovato con pochissimi operatori presenti. Già dalla pubblicazione del bando avevamo messo in chiaro due punti fondamentali: che non si snaturasse la funzione commerciale dell’ex mercato e che fossero salvaguardati i livelli occupazionali dando la possibilità agli ex operatori del mercato di essere assunti dalla nuova impresa”.

È stata assunta all’interno dell’azienda, con un contratto a tempo determinato, anche la titolare di un piccolo negozio della zona che trattava la stessa tipologia di merce. In sostanza è stato fatto un accordo tra le due imprese: nel piccolo esercizio sorgerà un servizio di toelettatura ma nell’attesa che la titolare possa effettuare i corsi necessari e sbrigare le pratiche burocratiche lavorerà all’Isola dei Tesori.

“Oregina è un quartiere vivo e si respira nell’aria – continua Bordilli – è un quartiere che si è sempre fatto parte dialogante con l’amministrazione e il municipio con il suo Presidente Carratù che ringrazio assieme a tutti gli uffici comunali che hanno lavorato per questa riqualificazione. Oggi siamo qui ad augurare buona fortuna a questa nuova attività che porterà sicuramente anche altri posti di lavoro e creerà un presidio sano per il territorio”.

“Questo è uno dei passi per riqualificare il quartiere e lo attendevamo da anni – aggiunge il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù -. Questo è un investimento importante di un privato su un territorio chiave che attendeva qualcosa di differente che potesse rivitalizzare il quartiere e questo è il primo passo. In via Carbone ancora resiste il piccolo commercio che per noi è fondamentale: al mercato erano rimasti pochi banchi. Attendiamo con ansia il secondo passo, quello dell’ex cinema via Carbone che credo darà ulteriore rivitalizzazione al quartiere”.

La struttura originaria è stata costruita nel 1958 e dopo i lavori di restauro – che hanno riguardato soprattutto l’impiantistica e il ripiastrellamento – ha una superficie di circa 185 metri quadri ai quali si aggiungono altri 38 metri quadrati dedicati esclusivamente a servizi igienici e spogliatoi per il personale.