Oregina e il pet store al mercato, i titolari del negozio per animali della zona: "Saremo costretti a chiudere" - Genova 24

Genova. Il nuovo futuro del mercato di Oregina, i cui banchi chiuderanno definitivamente entro l’anno per essere rimpiazzati con buone probabilità da una catena di pet store, continua a agitare le acque commerciali, e non solo, del quartiere. Dopo i tanti messaggi di dispiacere per la chiusura di una pagina della storia della zona, arriva anche il grido disperato dei titolari di un negozio dedicato agli animali aperto pochi anni fa poco distante.

“La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno – ci spiega Luca Costantino, titolare insieme alla compagna della Tana di Malù, unico negozio dedicato agli animali della zona, ubicato in via Carbone, a poche decine di metri dal mercato comunale di via Maculano – se sarà confermato l’arrivo di una grossa catena di pet store, come molto probabilmente avverrà, credo che saremo costretti a chiudere nel giro di pochi mesi“.

Poche parole, ma che racchiudono una profonda disillusione, fatta di nottate passate a far quadrare i conti per un’attività nata da una passione e che in queste ore è si è tramutata in un vero e proprio incubo: “Abbiamo aperto nel 2019, comprando locali, arredamenti e forniture – ci spiega – da questo negozio e dalla rete di vendita costruita in questi mesi con i nostri clienti riusciamo a mettere insieme lo stipendio della mia compagna e far quadrare i conti, ma con una concorrenza così fuori misura, il nostro destino sembra essere scontato, purtroppo”.

E se l’attività chiuderà, a rimanere saranno i debiti: “Per aprire abbiamo acceso un mutuo decennale che faticosamente stiamo riuscendo a reggere anche grazie al mio lavoro – continua Luca, che finito il turno corre in negozio a dare una mano – e con le quotazioni immobiliari di oggi la vendita dei locali è un affare in perdita. Siamo disperati, non poteva esserci un modo peggiore per terminare un anno già così difficile”.

Il 27 dicembre si chiuderà il bando per la concessione degli spazi del Mercato Comunale, i cui banchi, già in crisi per la contingenza economica, avrebbero probabilmente subito la “mazzata” definitiva con l’apertura, prevista, di un supermercato di vicinato due curve sotto, nell’edificio dell’ex cinema, recentemente acquisito dai titolari della catena Doro. “Conosciamo la situazione del negozio – ha commentato l’assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli contattata da Genova24 – e anche grazie al presidente del municipio Carratù prenderemo in carico la situazione. Nei prossimi giorni mi metterò in contatto con i titolare per cercare di trovare una soluzione”.