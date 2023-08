Oregina, iniziati i lavori per il nuovo supermercato nei locali dell’ex cinema di via della Cella

Genova. Sono iniziati in queste ore i primi interventi propedeutici per il cantiere edile che trasformerà l’edificio dell’ex cinema di Oregina in un nuovo supermercato. A ‘darne notizia’ l’arrivo e l’entrata in servizio di una gru attrezzata di piattaforma aerea, grazie alla quale alcuni operai hanno iniziato il proprio intervento sull’esterno dell’edificio.

Il progetto (di cui ne avevamo parlato qui) prevede la realizzazione di un’area di vendita da 250 metri quadrati con la possibilità di aprire, al secondo piano, una palestra e spazi da destinare alle associazioni del quartiere. La catena che allestirà il punto commerciale sarà la ’Doro’, che ha rilevato la proprietà dello stabile, già privato, e l’attività rientrerà nella categoria degli esercizi di vicinato, visto che l’estensione del spazio di vendita non supera superare la soglia di questa categoria.

La riconversione della vecchia struttura in via Paolo della Cella fa parte di un’operazione di più largo respiro che ha visto come intervento complementare la realizzazione di un pet store dell’edificio del vecchio mercato di Oregina, distante poche decine di metri, e che ha chiuso i battenti lo scorso dicembre, preso in concessione dalla stessa proprietà che ha rilevato l’edificio dell’ex cinema.

L’operazione, definita con il coordinamento della amministrazione civica nella persona dell’assessore al commercio Paola Bordilli, ha visto nei mesi scorsi qualche criticità in termini occupazionali. La chiusura del mercato, infatti, aveva posto il problema della tutela delle due persone ancora occupate sui banchi, come Genova24 aveva raccontato, mentre l’arrivo del pet store aveva messo in difficoltà i titolari di un negozio dedicato agli animali poco distante.

Per venir fuori dall’empasse, la proprietà del nuovo supermercato si era detta disponibile ad assorbire all’interno della suo personale i lavoratori rimasti senza banco. Inizialmente si era pensato di assumere queste persone nello staff del market, ma viste le tempistiche, oggi le due banconiste e la titolare del negozio per animali sono state assunte all’interno del nuovo pet store. Partiti i primi lavori in questi giorni i cantieri dovrebbero durare circa sei mesi, per arrivare all’inaugurazione all’inizio del 2024.