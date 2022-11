Ciak si gira, Genova diventa un set notturno: sopraelevata chiusa due notti

Genova. Le macchine da presa tornano a Genova per nuove riprese cinematografiche, confermando ancora una volta la vocazione filmica della nostra città. Ma al piacere di vedere e ammirare la Superba in serie tv o film di livello nazionale, e non solo, si accompagna qualche disagio per i cittadini: nei prossimi giorni, infatti, sono previsti molteplici divieti di sosta e, soprattutto, la chiusura della sopraelevata per due notti di seguito.

Questi i provvedimenti presi dalla direzione mobilità del Comune di Genova, che ha dato il nulla osta alla richiesta della Genova Film Commission per “fare spazio” a diverse riprese cinematografiche. Di che film o serie stiamo parlando? Massimo riserbo, anche se è noto che la richiesta arriva dalla Bartlebyfilm Srl, che in questi anni sotto la Lanterna ha girato Petra, la cui terza serie, invocata dai fans, al momento non è ancora stata annunciata ufficialmente. Altra ipotesi potrebbe essere Blanca, di cui proprio in questi giorni è uscita l’indiscrezione sull’imminente avvio del nuovo set. Sempre a Genova

Ma torniamo ai divieti, perentori, che saranno operativi già nelle prossime ore: dalle 20 di domani, giovedì 17 novembre, alle 6 del 19 novembre è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Caricamento dall’altezza di via Sottoripa 1B fino all’altezza di vico Cicala

all’interno del posteggio riservato ai bus turistici. Dalle ore 20 del 18 novembre fino alle 20 del 19, divieto di sosta in piazza Sarzano dall’altezza del civico 13A fino all’altezza del civ.n.46R e dall’altezza del civico 33 fino all’intersezione con Stradone S.Agostino. Dalle 18 del 20 novembre alle 23,59 del 22, divieto di sosta in via Mameli dall’altezza del palo della Pubblica Illuminazione n.38 ambo i lati fino all’incrocio con corso Solferino. Infine divieto di sosta anche dalle ore 23,59 del 22 novembre fino alle 20 del 26 novembre in via Mameli dall’altezza del civico9 ambo i lati fino all’incrocio con corso Solferino.

Più impattante la chiusura della sopraelevata, per cui è previsto il divieto di circolazione in entrambe le carreggiate (mezzi di emergenza esclusi) dalle 21 del 23 novembre fino alle 4 della mattina successiva, e poi nuovamente dalle 21 del 24 novembre fino alle 4 del 25 novembre. Ciak si gira, sì, ma non in macchina.