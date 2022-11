Genova. Dopo l’ottimo successo di spettatori e della critica, Blanca, la serie tv girata tra Genova e Roma, si prepara per la seconda stagione, con in calendario le prime riprese. Secondo alcune indiscrezioni di settore, infatti, il primo ciak sarà il prossimo 21 novembre proprio nel capoluogo ligure.

La serie, la cui parte della protagonista è affidata a Maria Chiara Giannetta, attrice rivelazione dello scorso anno che con Blanca ha trionfato ai Nastri d’Argento come Migliore attrice protagonista, ha ambientazioni invernali, per cui le riprese andranno avanti probabilmente fino ai primi mesi del 2023, mentre l’uscita ufficiale potrebbe arrivare non prima dell’estate.

Al momento non sono trapelate notizia relative a novità sul cast o a dettagli della trama: il nucleo centrale degli attori dovrebbe essere confermato in toto con Maria Chiara Giannetta (Blanca Ferrando), Giuseppe Zeno (Michele Liguori), Enzo Paci (Commissario Bacigalupo), Pierpaolo Spollon (Nanni), Antonio Zavatteri (Alberto Repetto), Gualtiero Burzi (Nello Carità), Federica Cacciola (Stella), Sara Ciocca (Lucia Ottonello), Ugo Dighero (Leone Ferrando), Fiorenza Pieri (Marinella), Margareth Madè (Margherita) e Sandra Ceccarelli (Avvocatessa Timperi).

Grande attesa ovviamente per tutta Genova, visto che la scelta scenografica della scorsa stagione aveva dato risalto al volto urbano e portuale della nostra città, evitando le classiche ‘cartoline’ a cui noi tutti siamo abituati. Ed è forse per questo che i sei episodi di Blanca hanno conquistato immediatamente i genovesi, che hanno potuto ammirare la loro “città quotidiana” in una veste cinematografica insolita. Non senza qualche inevitabile ‘magia’ di montaggio