Anniversario crollo ponte Morandi, Egle Possetti: “Bene la presenza di politici, ma vogliamo cambiamenti veri”

Genova. “Fa sempre piacere vedere dei politici, è chiaro che quest’anno percepiamo che la campagna elettorale sia più impellente e quindi abbiano più voglia di essere visibili. Vorremmo però che durante l’anno portassero avanti le nostre istanze: il disegno di legge sulle vittime dell’incuria. Quello che è successo pensavamo portasse a un cambiamento più radicale. Al momento non vediamo ancora cambiamenti che ci diano soddisfazione” a dirlo Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi, nel giorno dell’anniversario della tragedia.

E prosegue: “In questo anno ciò che fa più male la cessione della concessione. È inaccettabile quello che è successo, inaccettabile che questa concessione, già scritta come nessuno di noi l’avrebbe scritta neanche per comprare una bicicletta, non sia stata stracciata ma addirittura remunerata agli azionisti, una cosa che umanamente non potremo mai accettare, noi e credo anche tutti i cittadini che sapessero realmente cosa è successo, perché purtroppo tanti non sanno e quando capita di raccontarlo rimangono sbalorditi”.

Infine conclude: “Proveremo a costituirci parte civile al processo come comitato, in ogni caso la mia famiglia è costituita parte civile, e quindi in qualche modo ci siamo, in rappresentanza anche delle altre famiglie. Ma speriamo comunque di riuscire a essere presenti come comitato, la nostra non è un’associazione che si costituisce parte civile per incassare dei soldi, si costituisce parte civile per vigilare sul processo, per essere parte attiva nel processo, è impossibile che non si capisca che il comitato non poteva nascere prima rispetto alla tragedia, speriamo che i giudici possano capirlo, che accolgano la nostra richiesta e che questo possa fare giurisprudenza”.