Genoa: 777 Partners affida a Don Dransfield (City Football Group) lo sviluppo della rete di squadre

Genova. 777 Partners ha incaricato Don Dransfield, ex chief strategy officer di City Football Group, di guidare lo sviluppo della rete di squadre di calcio della società di investimento in tutto il mondo.

Lo riporta Bloomberg, testata specializzata in economia e finanza.

“Questo è un progetto ambizioso con un chiaro senso di direzione e scopo”, ha affermato Dransfield in una dichiarazione inviata via e-mail alla testata. 777 si arricchisce di una figura con quasi 20 anni di esperienza nella gestione dello sport.

Cfg, in cui Dransfield ha lavorato 12 anni, è una holding company istituita con l’obiettivo di supervisionare la creazione e lo sviluppo di una rete di club collegati tra loro e di altri progetti nel mondo del calcio sotto l’egida del Manchester City FC. Attualmente sono dieci i club controllati, con diverse percentuali: Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Girona Fc, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel e Troyes.

777, oltre al Genoa, possiede lo Standard Liegi in Belgio e sta portando avanti un accordo per l’acquisto del Red Star FC a Parigi, nonostante l’opposizione dei tifosi. Sta anche negoziando un accordo per l’acquisto di Vasco da Gama in Brasile e ha una partecipazione di minoranza nel SevillaFC in Spagna.

La società di investimento, ricorda Bloomberg, fa parte di un numero crescente di gruppi e individui che acquistano più squadre di calcio, tra cui RedBird, Pacific Media Group e l’imprenditore digitale con sede in Florida John Textor.