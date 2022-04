Travolto da un'auto a Chiavari, morto in ospedale il 39enne Massimo Rosciglioni - Genova 24

Chiavari. Non ce l’ha fatta l’uomo che ieri pomeriggio intorno alle 16.30 era stato travolto da un’auto in corso De Michiel, a Chiavari. Si tratta di Massimo Rosciglioni, 39enne di Lavagna, titolare di una ditta di termoidraulica.

Fin da subito le sue condizioni erano apparse gravissime. Il personale medico del 118 ha immediatamente provveduto a prestare soccorso all’uomo, che è stato intubato e trasportato d’urgenza, in codice rosso, al San Martino di Genova, con l’elisoccorso Grifo di Albenga.

In tarda serata è arrivata la drammatica notizia del decesso. Rosciglioni lascia la moglie Monica e due figli.

Sul posto ieri è giunta la polizia locale di Chiavari, al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare tutte le responsabilità. I vigili hanno effettuato l’alcol test all’autista del Suv, risultato negativo, e ha sequestrato il veicolo.

Secondo i primi accertamenti, a lato strada c’era un furgone posteggiato per effettuare una consegna: l’uomo avrebbe attraversato proprio in prossimità del furgone e senza guardare se sopraggiungevano veicoli. Il conducente del Suv, visto il pedone che sbucava dal mezzo posteggiato, avrebbe tentato una frenata, ma non è riuscito a bloccare il veicolo.