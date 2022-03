Muretti a secco, Ioculano (Pd): "Bando regionale da rivedere, diminuiti gli importi" - Genova 24

Genova. “Mentre i bandi precedenti presentavano importi maggiori per la realizzazione dei muretti a secco, in questo si è passati dai 105 euro a 73 euro per metro quadro”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano che ha presentato un’interrogazione sul tema che verrà discussa domani, martedì 8 marzo, in consiglio.

“Inoltre, nel bando attuale è richiesta una documentazione fotografica che deve essere prodotta da un tecnico, aumentando i costi, mentre nei precedenti bandi questo tipo di lavoro di verifica era fatto da un ispettore della Regione”, continua.

“Vogliamo capire i motivi che hanno spinto la giunta a modificare i criteri del bando che in questo modo non è in grado di rispondere alle reali esigenze delle attività agricole, che fra l’altro vengono equiparati nei parametri di scelta con chi non lavora nel settore, di fatto diminuendo la possibilità per gli agricoltori di beneficiarne con priorità, quando invece dovrebbero essere i principali beneficiari del bando”, conclude.