I tifosi dello Spezia bruciano una sciarpa della Samp: è la fine del gemellaggio? - Genova 24

Genova. Una schermaglia a colpi di “vaffa” pone probabilmente fine al gemellaggio tra Spezia e Sampdoria. Soprattutto contando che ai cori è seguito un brutto episodio: la Curva Ferrovia ha dato fuoco ad una sciarpa blucerchiata. E voci parlano anche di aggressioni ad alcuni tifosi sampdoriani a cui sembrano essere state rubate sciarpe e bandiere.

Il derby tra le due formazioni liguri si è tenuto nel pomeriggio di ieri con la vittoria degli Aquilotti per 1 a 0 grazie alla rete di Verde, ma lo spettacolo – in questo caso che c’entra poco con lo sport – è avvenuto anche sugli spalti. Come è possibile vedere da un video pubblicato sulla pagina TikTok degli ultras spezzini, infatti, due tifosi - accompagnati dai cori del resto della curva - hanno dato fuoco con un accendino ad una sciarpa della Sampdoria. Il tutto condito dal commento social: “Il gemellaggio da oggi è finito, doria doria vaff…”.

Una reazione che è arrivata in risposta ad un altro video, apparso su YouTube alla vigilia del match, in cui i tifosi blucerchiati a Bogliasco hanno insultato lo Spezia. Episodio dal quale poco dopo sia Federclubs che il Club Spezia Blucerchiata avevano preso le distanze. A nulla, però, sono servite le parole dei club che avevano sottolineato come il rapporto di amicizia – “al di là dei rapporti tra gruppi Ultras” – non fosse mutato.

Poche ore dopo al Picco, la Curva Ferrovia ha replicato con un messaggio forte e chiaro che sembra chiudere i rapporti per sempre. E che potrebbe avere delle ripercussioni a livello di sicurezza la prossima volta che si affronteranno le due squadre.

Tra i commenti dei tifosi sampdoriani alla sciarpa in fiamme, infatti, c’è chi definisce il gesto “inqualificabile”, “indegno e vergognoso”, e chi invece – ma sono la minoranza - cerca di placare gli animi ricordando l’amicizia che lega da anni i tifosi e che ora sembra non esserci più.

A testimoniarlo anche il post pubblicato sulla pagina Facebook “Blucerchiando” che mostra le foto della sciarpa in fiamme: “L’accoglienza di oggi a Spezia, sciarpe bruciate e schiaffi ai minorenni”. Oppure la promessa su Instagram degli autori di “TuttoSamp”: “Il gemellaggio finisce qua – scrivono – D’ora in poi nemici e guerra sia. Mai toccare la bandiera blucerchiata, tantomeno bruciarla, quello stemma è arrivato in tutta Europa e a Wembley, il vostro a malapena in Liguria. Uno stadio da oratorio di una squadra di Serie C”.