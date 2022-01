Il ritorno di Giampaolo non riporta la Sampdoria al successo: lo Spezia vince 1 a 0 - Genova 24

La Spezia. Dopo ventidue giornate della Serie A 2021/2022, lo Spezia, al suo secondo anno nella massima categoria, è la meglio piazzata tra le squadre liguri: occupa la quindicesima posizione in classifica con 22 punti. Un posto più sotto c’è la Sampdoria, che nelle prime 22 giornate di campionato ha raccolto 20 punti.

Oggi aquilotti e blucerchiati si sono affrontati al Picco per la partita valevole per la quarta giornata del girone di ritorno. All’andata la Sampdoria vinse 2 a 1, con D’Aversa in panchina.

A guidare i blucerchiati c’è nuovamente Giampaolo, richiamato in settimana per cercare di dare una svolta positiva ad una squadra che, prima dell’incontro odierno, ha solamente 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

La cronaca. Thiago Motta schiera lo Spezia con il 4-3-3: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kovalenko, Kiwior; Gyasi (cap.), Manaj, Verde.

In panchina: Zoet, Ferrer, Hristov, Bertola, Nguiamba, Agudelo, Sher, Antiste, Nzola, Strelec, Zovko.

Marco Giampaolo presenta un 4-3-1-2 con Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani, Augello; Thorsby, Ekdal (cap.), Rincon; Candreva; Gabbiadini, Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Saio, Chabot, Torregrossa, Ciervo, Conti, Vieira, Askildsen, Dragusin, Yepes, Murru, Trimboli.

Arbitra Manganiello (Pinerolo), assistito da Liberti (Pisa) e Moro (Schio). Quarto uomo Volpi (Arezzo); al Var Valeri (Roma 2), Avar Lo Cicero (Brescia).

Locali in maglia bianca con calzoncini e calzettoni neri; Sampdoria in tenuta rossa con banda verticale con i colori sociali. Cinquemila gli spettatori ammessi.

Lo Spezia, privo di due elementi importanti quali Bastoni e Maggiore, parte determinato pressando alto. I padroni di casa non vogliono lasciare alla Sampdoria la possibilità di tenere facilmente l’iniziativa. I blucerchiati cercano di sviluppare la manovra per vie centrali.

Partita molto tattica, squadre attente e solide in fase difensiva. Il primo quarto d’ora va in archivio senza tiri in porta. L’unico sussulto, al 14°, è una respinta di Provedel su una conclusione ravvicinata di Gabbiadini, ma l’attaccante ospite era in fuorigioco.

Ritmi intensi, ma spazi molto chiusi. Le due squadre faticano ad impostare il gioco, non riescono a sorprendere gli avversari. Entrambe le squadre, comunque, non rinunciano al fraseggio e giocano sempre palla a terra.

Erlic atterra Gabbadini: ammonito, al 30°.

Al 31° Candreva prova il destro in corsa da fuori area, ma calcia male.

Al 36° insistita azione degli spezzini, cross basso insidioso di Reca dalla sinistra, ma nessuno riesce a calciare a rete.

Al 37° cartellino giallo a Thorsby per un fallo su Verde.

Possesso palla al 59% della Sampdoria, ma infruttuoso.

Spezia di fatto ora schierato col 4-1-4-1 con Manaj davanti.

Al 39° cross interessante di Verde per Gyasi, ci pensa Augello ad anticiparlo.

Corner per lo Spezia al 40°, testa di Kwior e Falcone blocca.

Si va al riposo, senza recupero, sullo 0 a 0.

Secondo tempo. Si riparte senza sostituzioni.

Dopo soli 18 secondi Candreva conclude dalla distanza, Nikolaou respinge.

Ekdal ferma una ripartenza di Manaj al 2°, ammonito. La punizione calciata da Verde è alta.

Al 6° cartellino giallo a Rincon per un intervento in ritardo su Amian. Punizione da posizione defilata sulla destra, palla messa in area e fallo in attacco.

Manaj colpisce involontariamente Ferrari che resta a terra e viene medicato in campo. Si perdono un paio di minuti.

Al 14° gran palla di Gabbiadini che cerca l’imbucata al centro per Caputo, Provedel lo anticipa e mette in corner.

Angolo calciato sotto porta, Amian la mette nuovamente in out ma dalla parte opposta. Corner calciato dentro da Candreva, Provedel coi pugni allontana.

Primo cambio, al 19°: entra Agudelo, esce Kovalenko.

Al 22° bella azione in velocità per vie centrali dei blucerchiati, palla sulla destra per Bereszynski, cross alto preda di Provedel.

Corner al 23° per la Sampdoria ed ecco la più grossa occasione della partita. Candreva lo calcia sul secondo palo, Caputo salta e colpisce di testa: palo alla sinistra del portiere.

Cambio di fronte e lo Spezia passa in vantaggio. Agudelo sulla destra arriva sul fondo e la mette in mezzo per Verde con col destro al volo calcia a rete di potenza e insacca. 1 a 0 al 25°.

Ammonito Verde per l’esultanza.

Quarto corner per la Sampdoria. Sugli sviluppi il tiro di Gabbiadini è respinto da un avversario.

Al 28° Ekdal colpisce con una manata al volto Sala: secondo giallo, è espulso. Sampdoria in dieci. Per il capitano è il primo rosso in 282 partite in Serie A.

Al 29° entrano Nzola e Ferrer, escono Manaj e Sala.

Al 31° sinistro di Agudelo, deviato, sul fondo. Corner di Verde, Erlic salta e viene contrastato, palla a Nzola il cui tiro è respinto.

Giampaolo inserisce Vieira per Thorsby e Murru per Augello al 32°.

Al 41° Antiste prende il posto di Verde.

La Sampdoria subisce il gioco degli avversari e pare ormai doversi rassegnare alla sconfitta.

Al 43° Gyasi avanza e si porta la palla sul sinistro per concludere, ma spara altissimo.

Cross di Bereszynski, sponda di testa di Caputo, è lunga per Candreva.

Quattro minuti di recupero. Al 46° dentro Torregrossa per Ferrari.

Punizione calciata in mezzo da Candreva, mischia in area, tocca Caputo e c’è un fallo di mano in area di un giocatore doriano.

Al 48° punizione dalla destra per fallo su Bereszynski. Candreva crossa sul secondo palo, Provedel è bravo in presa alta a bloccare.

Al 49° l’ultima chance è per Gabbiadini che calcia alto.

Finisce con la vittoria dello Spezia per 1 a 0. Per gli aquilotti è il quarto successo nelle ultime cinque gare: volano così al quattordicesimo posto in classifica.

La Sampdoria, al contrario, nelle ultime sei partite non ha mai vinto: l’ultimo successo risale al derby col Genoa. I blucerchiati sono quintultimi, con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Nel prossimo turno, domenica 6 febbraio, la Sampdoria ospiterà il Sassuolo.