Teatro Carlo Felice, svelato il cartellone sino a giugno 2022: c'è la Manon Lescaut diretta da Livermore - Genova 24

Genova. L’opera più attesa è di sicuro la Manon Lescaut diretta da Donato Renzetti con la regia di Davide Livermore (dal 25 marzo al 3 aprile), la sopresa il dittico La serva padrona di Pergolesi e Trouble in Tahiti di Bernstein (dal 28 gennaio al 6 febbraio). Sono i consigli del sovrintendente Claudio Orazi nel giorno della presentazione del cartellone gennaio-giugno 2022 del Teatro Carlo Felice per quanto riguarda la stagione di Opera e Balletto.

Gli altri titoli sono: Anna Bolena di Donizetti (dal 18 al 27 febbraio), Rigoletto di Verdi (dal 13 al 22 maggio) e Il Turco in Italia di Rossini (dal 10 al 16 giugno) che sarà cantato dai solisti dell’Accademia di alto perfezionamento per giovani cantanti lirici diretta da Francesco Meli.

La Fondazione Carlo Felice inoltre ha commissionato una nuova commedia musicale in un atto su libretto di Mauro Graiani e la musica di Fabrizio Lamberti intitolata “Zena (il viaggio dell’emigrante)“.

“Ci sono anche tanti concerti sinfonici dalla musica antica a quella del Novecento” spiega Orazi che si gode il successo della fine di questo tribolato 2021 con le sorprendenti opere contemporanee ma parecchio apprezzate come l’inaugurazione della stagione della Gog con i Tagli di luce di Adriano Guarnieri, Sull’essere angeli di Francesco Filidei che sarà proposto proprio domani, 16 dicembre, sui canali di Rai 5 e Rai Cultura alle 21,15, per arrivare alla riscoperta di Bianca e Fernando, con l’approccio giusto del pubblico “curioso di immergersi in un’opera ignota e rimanendone ammaliato grazie alla direzione di Renzetti e alle scenografie di Hugo de Ana. Siamo veramente felici – aggiunge Orazi – questa notte torniamo da un successo ad Arezzo per il concerto di Natale, che fa parte del piano di estensione fuori da Genova. Lavoriamo con Piemonte, Toscana, Veneto, Lombardia”.

Per Orazi arriveranno al Carlo Felice i migliori artisti che offre il mercato nazionale e internazionale. L’opera del teatro prosegue anche nell’attirare il pubblico giovane: “Per loro è una scoperta, noi li stiamo incontrando nei Municipi e stiamo attivando iniziative per un accesso più facile e in economia, per prepararli perché vengano a teatro conoscendo ciò che verranno a sentire”.

Il direttore artistico Pierangelo Conte aggiunge: “Si tratta di uno sforzo produttivo importante con un aumento del numero delle produzioni liriche e delle recite che diventeranno sei per ogni opera. Sarà una stagione ricca con la presenza di grandissimi nomi sia in ambito vocale come Angela Meade e John Osborn in Anna Bolena, Marcelo Alvarez in Manon Lescaut, Amartuvshin Enkhbat in Rigoletto, ma anche direttori per la stagione sinfonica Wayne Marshall, Fabio Luisi, direttore onorario con due concerti e Hartmut Haenchen”.

Il calendario completo si trova cliccando qui.

Qui invece le schede dei singoli spettacoli.

Gli abbonamenti saranno in vendita a partire da oggi, 15 dicembre. Le conferme degli abbonati alla stagione 2019/2020 potranno essere fatte entro il 15 gennaio per Opera, entro l’8 gennaio per la Sinfonica. Fino a sabato 8 gennaio sarà possibile avere una speciale offerta natalizia con uno sconto.

I singoli biglietti saranno in vendita da lunedì 20 dicembre. Saranno validi i voucher emessi durante la pandemia.

La biglietteria sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18, il sabato dalle 10 alle 16.