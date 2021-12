Depositi chimici, il sindaco a Multedo: "Acquisiremo gli spazi liberi per farci un parco" - Genova 24

Genova. Il sindaco Marco Bucci, nella serata di ieri, ha partecipato all’assemblea organizzata da alcuni comitati di Multedo per fare il punto sulla decisione di spostare i depositi chimici dal quartiere per ricollocarli a Sampierdarena.

La partecipazione era ad invito. Durante la serata l’amministrazione civica ha incassato la soddisfazione dei cittadini e dei residenti per una svolta attesa da anni. “Spostiamo questi depositi a Ponte Somalia, ma non per portare i problemi in casa di altri a Sampierdarena, ma perché è lì, in porto, che devono stare per lo sviluppo della città e dell’infrastruttura porto in sé – ha sottolineato Bucci – Acquisteremo dalle aziende che vanno via da qui le aree dove ci sono i depositi per donarle alla città e al quartiere. Potremmo farne un parco, ma valuteremo con gli abitanti per trovare un progetto di riqualificazione che piaccia a tutti”.

Nel frattempo però, i nodi sul dislocamento in porto non sono ancora tutti sciolti: ieri il comitato dell’autorità portuale ha dato il via libera alla pratica, ma rimane in sospeso la posizione di Enac, mentre nella giornata di oggi saranno depositati i documenti in opposizione al progetto. La nave non è ancora salpata.