Sampierdarena, il Comune cerca immobili da comprare e trasformare in parcheggi e spazi sociali - Genova 24

Genova. Nelle ultime settimane, nell’ambito dell’accesa discussione sul trasferimento dei depositi chimici da Multedo a ponte Somalia, in porto a Sampierdarena, il sindaco Marco Bucci ha citato a più riprese il grande progetti di rigenerazione urbana che riguarderà il quartiere e per il quale tra decreto Genova, patto per Genova e altri di fondi, ci sono a disposizione 130 milioni di euro.

“Soldi che non sono legati al dislocamento – risponde Bucci ha chi parla di compensazione per l’ennesima servitù destinata a Sampierdarena – ma che già erano previsti, però sicuramente il piano per ponte Somalia ha portato a un’accelerata”.

Che di accelerata si tratti lo si capisce dai tempi molto stretti del bando appena pubblicato dall’amministrazione civica – direzione valorizzazione del patrimonio e demanio marittimo e direzione rigenerazione urbana – e in scadenza il 28 gennaio.

L’avviso è legato alla ricerca da parte del Comune di immobili interi o di locali a piano strada da destinare, i primi, a nuovi parcheggi (a raso, interrati o in struttura) e i secondi a spazi sociali, per le associazioni, palestre, e uffici per start up.

Gli immobili dovranno trovarsi in un’area ben definita – quella che vedete nella piantina sopra – e cioè quella che va da via Cantore a lungomare Canepa sull’asse monte-mare, da via Fillak, a ponte Pieragostini al Wtc su quello est-ovest.

“Il Comune di Genova intende avviare procedure di evidenza pubblica con soggetti pubblici e privati al fine di acquistare la proprietà di immobili ritenuti significativi, sia per essere inseriti in programmi puntuali per la richiesta di finanziamenti specifici da parte dello Stato, sia per attuare gli interventi ritenuti necessari per la rigenerazione e valorizzazione di questa porzione di città”, si legge nel bando.

Gli immobili, liberi, regolari e agibili, per i quali potrà essere proposta la vendita al Comune di Genova – le specifiche dell’avviso – dovranno avere le seguenti caratteristiche: potranno essere edifici o complessi immobiliari interi (proprietà singola o multiproprietà, mono piano o multipiano, anche intere aree comprendenti singoli edifici o insiemi di edifici) disponili a essere oggetto di intervento di recupero integrale (da terra a cielo) e che possono configurarsi, se recuperati, interventi di rigenerazione urbana, interventi di recupero del patrimonio storico o interventi per la realizzazione di parcheggi (a raso, interrati o in struttura). La dimensione minima degli immobili deve essere di almeno mille metri quadri.

Oppure immobili collocati a piano terra che possono costituire, se adeguatamente recuperati, un ampliamento delle funzioni pubbliche o da destinare a funzioni rigenerative (palestre, hub per start up, spazi associativi). La dimensione minima degli immobili deve essere di almeno 300 metri quadri.

Il sindaco ha dichiarato recentemente che i progetti di rigenerazione per Sampierdarena saranno comunicati nelle prossime settimane – forse proprio in concomitanza con i via libera definitivi per il progetto di dislocamento dei depositi chimici – ma quello che già è noto è che non si tratta solo di parcheggi.

Nel carnet di interventi ci saranno anche la riqualificazione dell’area di forte Belvedere, comprese le creuze che portano alle antiche mura, il progetto di copertura fonica per lungomare Canepa, la palestra di via Porro e il nuovo mercato ovovicolo del Campasso, il parco del ponte e infine nuovi step per l’elettrificazione delle banchine portuali.