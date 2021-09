Voltri in lutto: morto Giuseppe Priano, uno dei fondatori dell’iconico panificio genovese

Genova. Insieme ai fratelli Angelo e Franco aveva aperto nel 1964 un panificio pasticceria che in pochi anni sarebbe diventato il simbolo, rinomato anche a livello mondiale, della focaccia genovese. Parliamo di Giuseppe Priano, scomparso nella giornata di ieri all’età di 87 anni.

I tre fratelli Priano, dopo aver fondato l’azienda di famiglia, avevano dopo pochi anni allargato l’offerta aprendo un secondo punto vendita: tappa obbligata per tutti i genovesi di passaggio, il forno pasticceria si è imposto in pochi anni nel nutrito firmamento delle focaccerie liguri grazie alla peculiarità della sua focaccia, unica e largamente considerata tra le migliori in assoluto.

L’anno scorso era scomparso anche Angelo: oggi la ditta è portata avanti dai figli di Giuseppe Stefano, Bruno e Kati. Il funerale si celebrerà domani, lunedì 20 settembre, alle ore 10 presso la chiesa di Sant’Ambrogio.