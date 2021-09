Volpara, marcia indietro di Amiu: i mezzi non saranno parcheggiati all’esterno dell’impianto

Genova. I mezzi di Amiu non saranno parcheggiati fuori dall’impianto della Volpara, mentre proseguirà la riorganizzazione della viabilità interna. E per evitare fraintendimenti, le operazioni di tracciatura della nuova segnaletica sono state stoppate.

Questa la notizia che arriva nel tardo pomeriggio di una giornata particolarmente ‘calda’ per la Val Bisagno, con la mobilitazione di comitati, residenti e municipio alla notizia diffusa dai sindacati dei lavoratori dell’azienda dell’imminente sistemazione esterna dei mezzi della nettezza urbana. Una notizia che era stata alimentata anche dalla comparsa degli avvisi di Aster, che nei prossimi giorni avrebbe dovuto tracciare le righe dei nuovi stalli di sosta.

Dall’amministrazione civica però è arrivata la precisazione, “Non è prevista alcuna collocazione esterna dei mezzi Amiu – ha dichiarato l’assessore Matteo Campora – e per evitare delle incomprensioni, non verrà fatta la tracciatura nuova prevista”. Dichiarazioni confermate anche da Amiu, che in una nota stampa ha sottolineato come l’azienda, dopo il sopralluogo di Asl, “Si è immediatamente adoperata per mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavori. Ha implementato tutte le azioni volte a ridurre la presenza di mezzi all’interno del sito, completando la sistemazione di tutta la segnaletica orizzontale e verticale nel sito e accelerando la dismissione dei mezzi obsoleti o non strettamente necessari. Prosegue nello sfruttare al meglio un’apposita area in via Sponda Nuova, affittata a inizio luglio per la permuta dei mezzi da dismettere con i nuovi mezzi“.

Ma non solo, l’azienda controllata dal comune ha “Riprogrammato alcuni turni di servizio di raccolta del centro e del levante cittadino, spostati a ponente, sempre per alleggerire il traffico all’interno dell’area e istituito alcuni “movieri” interni al fine di controllare il corretto parcamento dei mezzi“.

“Siamo soddisfatti che l’azienda abbia scelto di fare marcia indietro su questa soluzione, ma ora dobbiamo iniziare a fare un passo concreto per assistere l’azienda nella sua logistica, per esempio con il progetto di abbattimento dell’incenerito – ha commentato il presidente di Municipio Roberto D’Avolio – Non dobbiamo fermarci qui: vogliamo che il servizio migliori, che l’azienda abbia i suoi spazi senza però che siano ancora a discapito sulla Val Bisagno, già sotto pressione per i tanti cantieri operativi e per le tante servitù presenti”