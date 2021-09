Amiu, i sindacati: “Situazione insostenibile alla Volpara, da lunedì gli automezzi della rimessa saranno posteggiati lungo la strada”

Genova. “Dopo anni di immobilismo, di inerzia dell’amministrazione comunale, di denunce inascoltate delle organizzazioni sindacali che ripetutamente hanno chiesto risposte sulla carenza di aree, sulla mancata assegnazioni di spazi idonei dopo la perdita di quelli espropriati a seguito della tragedia del crollo del Ponte Morandi, sulle difficoltà di rimessaggio dei mezzi viste le condizioni delle due rimesse aziendali, oggi siamo giunti a dover assistere a soluzioni inaccettabili”. Lo dicono in una nota Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel .

“Pare che, dopo un esposto inoltrato da un collega – spiegano i sindacati – le prescrizioni imposte sulla rimessa della Volpara abbiano avuto effetti devastanti: “Da lunedì prossimo gran parte degli automezzi in forza alla rimessa della Volpara saranno parcheggiati su Lungobisagno d’Istria creando non pochi problemi sia ai cittadini che ai colleghi. Anche il differimento di alcuni giri di raccolta dalla notte al pomeriggio crea enormi difficoltà alla circolazione veicolare ad esempio in via Burlando. Noi riteniamo che tutto ciò sia inaccettabile e che se non si troveranno immediatamente disponibili soluzioni diverse si arriverà sicuramente ad uno scontro sindacale che avrà pesanti ripercussioni sulla raccolta dei rifiuti”.

“Non ci accontentiamo più di inutili parole a cui non corrispondono fatti e siamo stufi di subire le conseguenze di decisioni aziendali che penalizzano pesantemente cittadini e lavoratori”, concludono