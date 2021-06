Virtus Entella, fissata la data di inizio ritiro: venerdì 16 luglio

Chiavari. Si riparte dalle origini per fortificare il legame con il territorio. Archiviata la delusione per la scorsa stagione, adesso, per la Virtus Entella è arrivato il momento di programmare il prossimo campionato.

La squadra si ritroverà agli ordini di mister Gennaro Volpe venerdì 16 luglio e svolgerà la preparazione estiva al centro sportivo di Tavarone.

I biancocelesti si alleneranno nel verde del territorio di casa, a pochi chilometri da Chiavari, con la speranza, naturalmente, di poter riabbracciare tanti tifosi. Il conto alla rovescia può ufficialmente partire: tra meno di un mese, quindi, l’Entella tornerà in campo per iniziare a preparare il prossimo campionato di Serie C e lo farà nel ritiro di Tavarone.

Nel frattempo, la Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Südtirol per la cessione a titolo definitivo del difensore Filippo De Col. “Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella” scrive la dirigenza biancoceleste.