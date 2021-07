Virtus Entella, per la Serie C arriva un nome da massima categoria

Chiavari. Lo si è tanto atteso e ora è arrivato. Dopo una retrocessione sofferta la dirigenza della Virtus Entella non ha lasciato spazio ad inutili piagnistei o a fievoli speranze di un probabile ripescaggio, il tutto continuando a lavorare con il solo obiettivo di ritrovare la cadetteria nel più breve tempo possibile.

È così che ieri, successivamente a tre innesti di qualità e dopo la riconferma sulla panchina biancoceleste di Gennaro Volpe, è arrivato quel colpo da categoria superiore che in molti si auguravano: Daniele Dessena vestirà la casacca del club chiavarense. Il centrocampista di origini sarde arriverà dunque a giocarsi le sue carte in un campionato mai affrontato prima d’ora, questo con la speranza di poter trascinare i propri compagni ai vertici della classifica anche per merito della propria esperienza.

Di seguito il comunicato diramato dalla società: “La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Daniele Dessena (centrocampista nato a Parma 10 maggio 1987) che può vantare ben 331 presenze in serie A. A Daniele un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella.”

Prosegue dunque la preparazione per la rosa a disposizione di Gennaro Volpe, questo con un Dessena in più tra le fila della già apparentemente ottima formazione biancoceleste.